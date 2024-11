Nie bez powodu Katarczycy nie interesują się ropą, ale gazem Kaszaganu. Ich pieniądze pozwolą na budowę nowoczesnych zakładów przetwórczych, prawdopodobnie także terminali LNG i gazociągów. Ich zaangażowanie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla interesów Rosji. Gazprom utraciłby Azję Centralną, a może nawet to, co obecnie sprzedaje do Chin. Możliwa stałaby się także dostawa gazu z Kaszganu na rynek Unii.

Czym jest Kaszagan

Kaszagan oto gigantyczne podmorskie złoże naftowo-gazowe w Kazachstanie, położone 80 km od miasta Atyrau, w północnej części Morza Kaspijskiego. Złoże zostało odkryte 30 czerwca 2000 roku. Jest to jedno z największych złóż na świecie odkrytych w ciągu ostatnich 40 lat. Udowodnione zasoby ropy wynoszą od 1,5 mln ton do 10,5 mln ton w zależności od lokalizacji. Zasoby gazu ocenione zostały na ponad 1 bln metrów sześciennych.

Zagospodarowaniem złoża zajmuje się międzynarodowa spółka joint venture North Caspian Operating Company (NCOC). Jej udziałowcami są: AgipCaspian Sea B.V. (16,807 proc.) (operator), KMG Kaszagan B.V. (16,877 proc.), francuski Total EP Kazakhstan (16,807 proc.), amerykański ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807 proc.), brytyjsko-niderlandzki Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807 proc.), chinski CNPC — 8,333 proc., japoński Inpex — 7,563 proc.

Produkcja przemysłowa - wydobycie ropy, rozpoczęła się we wrześniu 2013 roku. Złoże zagospodarowane jest za pomocą sztucznych wysp. Eksploatacja odbywa się w trudnych warunkach: strefa szelfowa, niekorzystna kombinacja warunków płytkiej wody i zlodzenia utrzymująca się do 5 miesięcy w roku. Do tego jest to strefa ekologiczna, ropa i gaz znajdują się na bardzo dużej głębokości (do 4800 m), wysokie ciśnienie złożowe (80 MPa), wysoka zawartość siarkowodoru (do 19 proc.).

W kontekście gwałtownego spadku światowych cen ropy w latach 2014-2015, projekt stracił na atrakcyjności inwestycyjnej. Ropa i gaz zalega w pokładach perskich, karbońskich i dewońskich złoża Kaszgan. Złoże charakteryzuje się budową rafową, gdy pod kopułą solną znajdują się węglowodory (wysokość kopuły solnej wynosi 1,5-2 km). Złoże odkryto w roku obchodów 150. rocznicy urodzin XIX-wiecznego poety i pieśniarza Kaszagana Kurżymanuły. Podobnie jak wiele tureckich imion słowo kaszagan ma i w języku kazachskim tłumaczenie i oznacza cechę charakteru - „narowisty, nieuchwytny”.