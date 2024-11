Arctic LNG 2 nie pracuje

Pierwsza linia produkcyjna została oddana do użytku pod koniec 2023 r., a rozpoczęcie eksportu gazu planowano na pierwszy kwartał 2024 r. Jednak do dziś, pomimo oferowanej 40-procentowej zniżki cenowej, do klientów nie dotarła ani jedna partia LNG z zakładów Novateku.

Druga linia, zmontowana w Biełokamionce z 14 modułów, została dostarczona w sierpniu 2024 roku. Podobnie jak pierwsza, jego długość wynosi około 330 metrów, szerokość – około 150 metrów, a waga – 640 tysięcy ton. Transport linii sześcioma statkami pomocniczymi trwał 21-22 dni.

Wszystkie te tytaniczne wysiłki okazały się daremne. Druga linia w ogóle nie została uruchomiona, pierwsza zaprzestała skraplania gazu w październiku, a cały projekt wstrzymał nawet produkcję w listopadzie.

Zdecydowano o przesunięciu budowy trzeciego i przesunięciu terminu jego oddania do użytku z 2026 r. na 2028 r. W Biełokamionce pozostały rozpoczęte konstrukcje – zauważa Bloomberg, powołując się na dane satelitarne.

Gaz skroplony wciąż jest w Rosji produkowany w zakładach Jamał LNG Novateku i zakładach Gazpromu na Sachalinie.