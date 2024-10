Jak powstrzymać rosyjskie LNG? Francja ma pomysł

Sven Giegold, niemiecki sekretarz stanu ds. gospodarczych i działań klimatycznych, stwierdził, że wzrost importu rosyjskiego gazu jest „niepokojący”, a Komisja Europejska powinna przedstawić harmonogram stopniowego, acz szybkiego, ograniczenia importu z Rosji wszystkich rodzaju paliwa do zera.

Obawy o to, że z terminali LNG w Unii wciąż korzystają rosyjskie firmy, pojawiły się po tym, jak w czerwcu UE podjęła pierwszy krok w celu ograniczenia rosyjskiego LNG poprzez nałożenie sankcji na przeładunek – reeksport rosyjskiego paliwa do krajów trzecich – z portów UE. Kraje UE, w tym Holandia, wyraziły obawy, że zakaz będzie miał negatywny efekt uboczny w postaci zwiększenia dostaw do UE.

Węgry za plecami Brukseli próbują negocjować z Gazpromem dostawy gazu w 2025 roku. Peter Szijjarto, szef węgierskiego MSZ, przyznał, że Budapeszt podpisał już jedną dodatkową umowę z Gazpromem na ostatni kwartał tego roku. Obejmuje ona „dodatkowe wielkości gazu po konkurencyjnej cenie”.

Ile rosyjskiego LNG w Unii?

W drugim kwartale 2024 roku Europa zaimportowała więcej gazu z Rosji niż ze Stanów Zjednoczonych – poinformował we wrześniu Euractiv. „W drugim kwartale 2024 roku UE zaimportowała z Rosji 12,8 mld m sześc. gazu ziemnego, czyli więcej niż łączny import z Ameryki (12,2 mld m sześc.). Jest to pierwszy raz od prawie dwóch lat, gdy import z Rosji był wyższy niż z USA” – powiedział Ben McWilliams z think tanku Bruegel w Brukseli. „Kraje takie jak Austria, Węgry i Słowacja są powiązane z dostawami rosyjskiego gazu poprzez długoterminowe, nieelastyczne kontrakty”.

Dwie trzecie importowanego rosyjskiego gazu przechodzi przez ukraiński tranzyt i gazociąg Turecki Potok, transportując gaz bezpośrednio do odbiorców w krajach UE. Ostatnia jedna trzecia z 12,8 mld m sześc. to LNG dostarczany głównie do portów w Hiszpanii, Belgii i Francji.

„Import rosyjskiego gazu stanowi bezpośrednie finansowanie rosyjskiej wojny z Ukrainą. (...) Musimy ustanowić całkowity zakaz dostaw rosyjskiego gazu na rynki UE i maksymalne ograniczyć Moskwie możliwość sprzedaży na innych rynkach świata” – mówił Ville Niiniste, fiński poseł do Parlamentu Europejskiego.