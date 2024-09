Ukraina wygrała w Hadze z Gazpromem. Sąd zajął majątek Rosjan

Co się stało na gazowej stacji Sudża? Gaz w Europie tanieje

Stacja pomiaru gazu Sudża w obwodzie kurskim w Rosji została uszkodzona. Nie wpłynęło to jednak ani na przesył rosyjskiego gazu do ostatnich odbiorców unijnych ani na reakcję rynku. We wtorek gaz w Europie taniał.