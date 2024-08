Jak wynika z opublikowanego we wtorek przez Gazprom sprawozdania finansowego, na koniec pierwszego półrocza 2024 roku spółka zanotowała 480,6 mld rubli straty netto (22,4 mld zł).

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku straty Gazpromu wzrosły o 88 proc. a średnie tempo utraty pieniędzy osiągnęło 18,5 miliarda rubli tygodniowo czyli 2,55 miliarda rubli dziennie, czyli 106 milionów rubli na godzinę, wyliczyła „The Moscow Times”.

Bez klientów z Unii Gazprom tylko traci

Chodzi w wyniki działalności gazowej Gazpromu – są one ujawniane w sprawozdaniu, które nie uwzględnia spółek zależnych, w tym biznesu naftowego, LNG i aktywów energetycznych – zwraca uwagę analityk BCS Ronald Smith.

- Choć przychody Gazpromu zwiększyły się o 6 proc., do 2,9 bln rubli, to tempo narastania strat było prawie 15-krotnie większe. Do tego rezerwy walutowe na rachunkach spółki-matki Gazpromu spadły o jedną trzecią, do 46,5 mld rubli. „Raport księgowy potwierdził, że w pierwszej połowie roku działalność gazowa spółki radziła sobie gorzej niż w pierwszej połowie 2023 roku” – podsumowuje Smith.