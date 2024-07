Dostawy są realizowane Południowym Korytarzem Gazowym - systemem trzech gazociągów, który łączy Azerbejdżan z Europą przez Gruzję i Turcję. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że Ukraina negocjuje dostawy gazu ziemnego z Azerbejdżanu do UE, chcąc utrzymać swoją rolę kraju tranzytowego i pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego swoim zachodnim sąsiadom. Porozumienie w sprawie zastąpienia rosyjskiego gazu gazem azerbejdżańskim to „jedna z propozycji”, która jest obecnie omawiana, powiedział Zełenski.

Czym jest Południowy Korytarz Gazowy?

Projekt Południowego Korytarza był priorytetem Brukseli od momentu fiaska projektu Nabucco — gazociągu, który po blokadzie przez Gazprom dostaw do Europy w 2009 r (szantaż wobec Ukrainy) miał dać Unii alternatywną drogą dostaw omijającą Rosję. Inwestycja składa się z trzech gazociągów i kosztowała łącznie ok. 40 mld dol..

Korytarz tworzą: gazociąg południowo-kaukaski (SCP), którym przez 691 km gaz z Azerbejdżanu (złoże Szach-Deniz) dotrze do granicy Gruzji i Turcji. Drugi odcinek — gazociąg trans-anatolijski (TANAP) jest najdłuższy — liczy 1850 km od granicy gruzińsko-tureckiej przez Turcję do granicy z Grecją. Budowa ruszyła w marcu 2015 r i miała zakończyć się w 2019 r, ale budowniczym udało się przyśpieszyć inwestycję o pół roku. Trzeci gazociąg to trans-adriatycki (TAP) ma 878 km od granicy Turcja-Grecja, przez Grecję (550 km), Albanię, po dnie Adriatyku do Włoch. Tutaj inwestycja zakończyła się na przełomie 2019/ 2020 r. Wtedy pierwszy gaz azerski popłynął do Europy Południowej z ominięciem Rosji. Na początku Turcja i Włochy zakontraktowały po 17 mln m3 i 22 mln m3 gazu dziennie, a Grecja i Bułgaria po 10 mln m3. Potem dostawy były zwiększane.