Wojewoda Pomorski wydał decyzję lokalizacyjną dla terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej, który umożliwi odbiór skroplonego gazu ziemnego (LNG). Miejsce dla tego obiektu przewidziano w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu kontenerowego Baltic Hub i toru wodnego prowadzącego do gdańskiego portu, w odległości około 3 km od brzegu morza. Do nabrzeża będzie zacumowana na stałe pływająca jednostka regazyfikująca FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), czyli statek przystosowany odbierania i magazynowania LNG oraz zmiany jego stanu skupienia z ciekłego na gazowy. Następnie surowiec będzie przesyłany podmorskim gazociągiem do krajowej sieci przesyłowej.

Kolejnym krokiem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę

„Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej jest jednym z najważniejszych kamieni milowych Programu FSRU, którego celem jest budowa pierwszego w Polsce pływającego terminalu regazyfikacyjnego. Jeszcze w tym roku planujemy uzyskanie kolejnej kluczowej dla komponentu morskiego Programu FSRU decyzji administracyjnej, czyli pozwolenia na budowę” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Sławomir Hinc, prezes Gaz-Systemu.

Państwowa spółka przypomina, że inwestycja prowadzona jest przy wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej. W ramach instrumentu „Łącząc Europę” uzyskano dofinansowanie w kwocie 19,6 mln euro na przeprowadzanie prac poprzedzających uzyskanie pozwolenia na budowę morskiej części terminalu.

Terminal FSRU ma być oddany do użytkowania w latach 2027-2028.

Dzięki nowemu gazoportowi Polska będzie mogła pozyskiwać drogą morską do około 6,1 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie. W ramach programu inwestycyjnego dotyczącego FRSU rozbudowany jest również krajowy system przesyłowy. To umożliwi efektywną dystrybucję błękitnego paliwa z rejonu Gdańska w głąb naszego kraju, a nawet do innych państw regionu.