Klienci Rosjan wybrali LNG z Francji. TotalEnergies kontra Novatek

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że IOCL i Korea South-East Power wybrały nas na dostawcę LNG do Indii i Korei” - powiedział Gregory Joffroy, starszy wiceprezes ds. LNG w TotalEnergies.

Francuski koncern jest jednym z największych koncernów energetycznych na świecie. Działa w 130 krajach, wydobywa ropę i gaz w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, w regionie Azji i Pacyfiku oraz w obu Amerykach. Zatrudnia ponad 100 tysięcy osób.

TotalEnergies a Rosja

Porozumienie o utworzeniu joint venture Novateku z francuskim TotalEnergies (dawniej Total) zostało podpisane w 2009 roku. Było to pierwsze wspólne przedsięwzięcie z francuską firmą, oznaczające strategiczne partnerstwo Novateku z Total.

Po rosyjskiej napaści na Ukrainę - TotalEnergies w sierpniu 2022 r odsprzedał Novatekowi posiadane 49 proc. akcji spółki Terneftegaz. Prowadziła ona od 2015 r produkcję na polu gazowo-kondensatowym Termokarstowoje znajdującym się w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym.

Według źródeł rosyjskich Francuzi mieli pozbyć się także pozostałych udziałów, posiadanych w Rosji. Sam koncern tego nie skomentował. We francuskiej prasie pojawiły się zarzuty, że koncern nie zrezygnował z dywidendy Novateku w 2022 roku oraz, że z wydobywanego w Rosji gazu przez spółkę jv. produkowano paliwo lotnicze do myśliwców atakujących Ukrainę. To ostatnie zdementował Novatek.

Francuzi, oprócz Novateku, mieli udziały w zakładach skraplania gazu na Półwyspie Jamalskim — Jamał LNG, Arctic LNG 2, terminalach przeładunkowych w Murmańsku i Kamczatce.