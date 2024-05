Viktor Orban znów grozi Unii Europejskiej. Teraz broni rosyjskiego LNG

Czytaj więcej Gaz USA blokują rosyjskie zakłady LNG w Arktyce Nowe sankcje Białego Domu objęły statki zaangażowane w transport sprzętu i dostarczanie ładunków na potrzeby budowy kolejnych arktycznych zakładów produkcji LNG rosyjskiego koncernu Novatek.

Który kraj UE importuje najwięcej rosyjskiego LNG?

Niektóre kraje UE, takie jak Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania, poprosiły o więcej informacji na temat proponowanych sankcji. Obecnie główne porty obsługujące rosyjskie gazowce w Unii znajdują się w Belgii i we Francji. Hiszpania z kolei jest krajem, który w kwietniu zakupił najwięcej we Wspólnocie rosyjskiego LNG.



Według danych hiszpańskiego koncernu energetycznego Enagas, w kwietniu Rosja stała się drugim co do wielkości dostawcą gazu do Hiszpanii. Novatek dostarczył Hiszpanii 5342 gigawatogodzin (GWh) LNG, co stanowi prawie 20 proc. całości importu. Najwięcej LNG Hiszpanie kupują od Algierii (46 proc. importu), a na trzecim miejscu znalazły się Stany Zjednoczone z (8 proc.).

Hiszpania nie importuje gazu na swoje potrzeby, ale aktywnie pozycjonuje się jako główny hub gazowy na zachodzie Unii. Dzięki temu Hiszpania należy do krajów UE o najbardziej zróżnicowanej liście dostawców gazu ziemnego. W 2023 r. 17 krajów eksportowało gaz do Hiszpanii.

Niemcy, Włochy i Francja także importują rosyjski LNG. Francja pomimo deklaracji władz o odejściu od zakupów surowców w Rosji, jest największym importerem rosyjskiego LNG w Unii.