Czytaj więcej Gaz Chiny dostały z Gazpromu wielką zniżkę na gaz. Węgrom to się nie spodoba Gazprom, by utrzymać się na jedynym obecnie dla Rosjan dużym rynku, zgodził się dać Chinom wyjątkowo wysoki rabat na sprzedawany tam rosyjski gaz. Co najmniej do 2027 roku wyniesie on 28 proc. w stosunku do ceny z kontraktów z odbiorcami z Europy.

W 2022 roku Rosja dostarczyła do Europy różnymi trasami około 63,8 mld m3 gazu. W ubiegłym roku wolumen ten spadł o 55,6 proc., do 28,3 mld m3. Dla porównania w 2018 r. eksport Gazpromu osiągnął szczytowy poziom – 200,8 mld m3 do UE i innych krajów takich jak Turcja.

Siła Syberii 2 w zawieszeniu

Reuters podkreśla, że Rosja zwróciła się do Chin z prośbą o zwiększenie zakupów gazu rurociągami do 100 mld m3 rocznie do 2030 roku. Pod koniec 2019 roku Gazprom rozpoczął dostawy gazu do Chin rurociągiem Siła Syberii, którym do końca tego roku ma zwiększyć przetłaczanie do 38 mld m3 sześciennych. W 2022 r Pekin zgodził się także na eksport 10 mld m3 z wyspy Sachalin na Pacyfiku.

To jednak wciąż za mało, by Gazprom wrócił na fotel największego eksportera gazu na świecie. Największą nadzieją Rosji jest rurociąg Siła Syberii 2 przez Mongolię, którym planuje się eksportować 50 mld m3 rocznie. Jednak na tej drodze pojawiły się trudności. Chiny chcą kupować rosyjski surowiec jak najtaniej. Dlatego nie śpieszą się z decyzją.

Czytaj więcej Gaz Gazprom szoruje po dnie. Pierwszy rok zamknięty stratą Gazprom utracił największy i najzyskowniejszy rynek zbytu, który budował przez dziesięciolecia. Eksport do Unii był najniższy od ponad 40 lat, wydobycie od 34 lat. Gazprom stał się trzeciorzędnym graczem na rynku gazu, a 2023 r. zakończył po raz pierwszy ze stratą z podstawowej działalności - wydobyciu i sprzedaży gazu.

„Chociaż Gazprom uzyska dodatkowe przychody z eksportu po uruchomieniu wszystkich tych rurociągów, nigdy nie będzie w stanie w pełni zrekompensować utraconego biznesu w Europie” – oceniła Ekaterina Filipenko, dyrektor ds. badań rynku gazu i LNG w Wood Mackenzie.