Czytaj więcej Gaz Niemcy nie potrzebują rosyjskiego LNG. Forsują unijny zakaz importu Rząd Niemiec poparł szwedzką propozycję wpisania zakazu importu rosyjskiego gazu skroplonego do 14 pakietu sankcji Unii. Komisja Europejska w przyszłym tygodniu przedstawi propozycje do nowego antyrosyjskiego pakietu.

Bez portów Unii nie ma rosyjskiego LNG

Zatrzymanie odsprzedaży rosyjskiego LNG do UE będzie wymagało od Moskwy ponownego rozważenia dotychczasowego modelu biznesowego, a to jest ogromny postęp. Bez europejskich portów jako dogodnych punktów przeładunkowych, Rosja będzie zmuszona korzystać ze specjalnie wyposażonych lodołamaczy na Morzu Arktycznym, aby dostarczać gaz do Azji Północną Drogą Morską. Według Laury Page, ekspertki ds. gazu w firmie badawczej Kpler, mogłoby to sparaliżować wartą 27 miliardów dolarów rosyjskie zakłady skraplania gazu ziemnego na Jamale należące do Novateku.

Według Petrasa Katinasa, analityka ds. energii w think tanku Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem, oznaczałoby to utratę przez Kreml 2 mld euro rocznych przychodów.

To 28 proc. przychodów Rosji z LNG i nieco ponad jedną piątą eksportu do UE w ubiegłym roku. Katinas stwierdziła, że ​​zakaz „jest dobrym pierwszym krokiem naprzód”, ale „nie wystarczy”, jeśli UE chce skutecznie odciąć Kremlowi przepływy pieniężne.

Czytaj więcej Gaz Francja chce zaprzestania importu LNG z Rosji, ale sama kupuje go najwięcej W tym roku Francja, pomimo ostrej retoryki antyrosyjskiej, jest liderem zakupów LNG z Rosji, czym wspomaga wojenny budżet Kremla. Od początku roku Paryż zapłacił Kremlowi za dostawy gazu skroplonego ponad 600 mln euro.

Zdaniem Katinas, w zależności od tego, jak Komisja zdefiniuje „przeładunek”, importerami, którzy najbardziej ucierpią, będą hiszpański Naturgy, francuski Elengy i belgijski Fluxys, posiadający długoterminowe kontrakty na LNG z Jamału z rosyjskim Novatekiem. W wypadku takich kontraktów, sankcje wystąpiłyby jako force majeure czyli siła wyższa, umożliwiając ich rozwiązanie bez żadnych konsekwencji.