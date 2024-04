Największe złoże gazu w Europie zamknięte. Stało się zbyt niebezpieczne

Holandia ma w południo-zachodniej części kraju duże złoża gazu łupkowego. Według szacunków amerykańskiej EIA (Energy Information Administration), zasoby wynoszą 740 mld m3 wydobywalnego surowca. Gaz łupkowy oznacza jednak jeszcze większą degradację środowiska. Nie ma więc zgody na uruchomienie produkcji. Holandia przez ostatnie lata importowała gaz głównie z Gazpromu. Teraz kupuje LNG od USA i innych dostawców. Popyt na gaz także się zmniejszył wraz z inwestycjami w OZE.

Czym było Groningen?

Gigantyczne złoże gazowe w północnej Holandii odkryto w 1959 r pod miastem Groningen (obecnie ok. 200 tys. mieszkańców). Zasobność oceniona została na 2,9 bln m3 dostępnego surowca. Wydobycie gazu rozpoczęto w 1963 r.

Przez wiele lat złoże było motorem niderlandzkiej gospodarki. Pozwoliło na pełną gazyfikację kraju i stało się głównym źródłem dostaw gazu do północno-zachodniej Europy a nawet Afryki. Jeszcze w połowie lat 70. rocznie wydobywano nawet 80 mld m3. surowca, w kolejnych dekadach coraz mniej, by ostatecznie na początku XX wieku osiągnąć poziom 20-30 mld m3 rocznie.

Eksploatacja zapewniała regionowi prosperity, ale też powodowała duże szkody w środowisku. Setki odwiertów, niewielkie trzęsienia ziemi, pękanie domów, hałas, to wszystko spowodowało, że władze holenderskie pod wpływem protestów społecznych i ekspertyz specjalistów zdecydowały się na stopniowe wygaszanie wydobycia.