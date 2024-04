Gazprom zabiega o Siłę Syberii 2. Oto warunek Chińczyków

Moskwa i Pekin podpiszą porozumienie w sprawie budowy gazociągu Siła Syberii 2 po uzgodnieniu ceny – powiedział dziś 16 kwietnia wiceminister energii Siergiej Mocalnikow, podczas posiedzenia Narodowego Forum Nafty i Gazu. Nie sprecyzował jednak, czy mówimy o przyszłej cenie dostarczanego gazu, czy o innych warunkach komercyjnych, pisze agencja RIA Nowosti.

Pekin się nie śpieszy

„Kiedy uzgodnimy cenę” – powiedział w odpowiedzi na pytanie, kiedy zostanie podpisana umowa na gazociąg Siła Syberii 2. Widać z tego, że strona chińska chce zmiękczyć Gazprom, by uzyskać jak najlepsze warunki kontraktu. Rosyjski koncern, który utracił niemal cały najbardziej zyskowny — unijny rynek, nerwowo szuka nowych dużych odbiorców.

Według Mocalnikowa najbliższe trzy–cztery dekady będą decydujące dla współpracy Moskwy i Pekinu. Obecnie Chiny aktywnie importują rosyjski węgiel. „W 2023 r. przekroczyliśmy poprzeczkę (dla dostaw węgla do Chin – przyp. red.) 100 mln ton. Biorąc pod uwagę, że światowy rynek handlu ledwie przekracza 1,2 mld ton, jest to znaczny udział” – zauważył wiceminister. Jednak węgiel nie jest towarem przyszłości. Chińska strategia energetyczna zakłada odejście całkowite od importu i znacznie zmniejszenie wydobycia krajowego, by ograniczyć szkodliwe emisje.