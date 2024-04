Rosyjski LNG na celowniku USA. Zakłady w Arktyce mogą nigdy nie powstać

Wzrost zapotrzebowania na LNG na świecie wynika z ograniczenia zużycia węgla, wprowadzenia technologii energooszczędnych i usunięcia Gazpromu z unijnego rynku. Po utracie dostaw rurociągowych na najbardziej zyskowny unijny rynek, Kreml zarządził zwiększenie inwestycji w skraplanie gazu.

Gazowe ambicje Kremla

Celem Kremla jest zwiększenie rosyjskiego udziału w gazowym torcie LNG do 2035 r. do poziomu 15–20 proc., a tym samym większe wpływy do wojennego budżetu. Obecnie udział ten, według corocznego raportu energetycznego BP, wynosi 7,4 proc. Dla porównania, udział Australii to 20,5 proc., a USA — 19,2 proc.

O ile jednak Australia sprzedaje swój gaz wyłącznie na rynku Azji i Pacyfiku, gdzie dużymi eksporterami są też Indonezja i Malezja, to amerykański LNG szybko wszedł w buty Gazpromu w Unii, stając się największym eksporterem na rynek Europy. I to rosyjski reżim uwiera najbardziej.

Dlatego, jak zwraca uwagę „Wall Street Journal”, „LNG staje się ważnym źródłem energii na świecie i wpływa na stosunki Rosji ze Stanami Zjednoczonymi. Konkurencja jest szczególnie odczuwalna w północnej Rosji, gdzie budowana jest duża instalacja LNG (Arctic LNG 2 koncernu Novatek — red.)”. Dziennik zwraca uwagę, że „zastąpienie (przez Rosję — red.) utraconych wielkości gazu rurociągowego okazuje się trudniejsze”.