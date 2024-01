LNG z USA przegania Gazprom w Europie

Wraz ze wzrostem dostaw do Europy, spadały transporty do Azji. Udział dostaw do Azji w całkowitym eksporcie LNG z USA w listopadzie zmniejszył się do 26,3 proc. w porównaniu z 26,5 proc. w październiku. Udział eksportu do Europy wzrósł w listopadzie do 69,1 proc.. Pozostałe 4,4 proc. trafiło do krajów Ameryki Łacińskiej.

Drugim po USA dostawcą LNG do Europy był w minionym roku Katar (ok. 28 mld m3). Gaz stamtąd trafił głównie do Wielkiej Brytanii, Włoch i Belgii.