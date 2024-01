Gazowy szantaż premiera Słowacji. Gaz z Rosji za broń z Unii

Na czym by te uzgodnienia miały polegać? Otóż premier Słowacji, podobnie jak premier Węgier, zamierza wymusić na walczącej z rosyjską agresją Ukrainie, korzystne ze swojego punktu widzenia działania. Swoisty szantaż słowacki oznacza rosyjski gaz transportowany także w 2025 r ukraińskimi magistralami na Słowację. W zamian Bratysława nie zablokuje programu Ukraine Facility, który przewiduje przydział Ukrainie 50 miliardów euro z Unii Europejskiej. Nie będzie też sprzeciwiać się dostawom słowackiej broni na Ukrainę.

Według stanu na 25 stycznia Gazprom dostarcza gaz przez Ukrainę za pośrednictwem stacji - przepompowni gazu Sudża – 42,4 mln m3. Gaz odbierają Słowacja i Węgry.

Umowa tranzytowa

Umowa tranzytowa Gazpromu z Naftogazem zawarta w 2019 r zakłada, że ​​gwarantowana dzienna objętość przepompowywania (po obu stronach) od 2021 roku wyniesie 109,6 mln m3.

W maju 2022 roku Ukraina przestała odbierać gaz do tranzytu z przepompowni Sochranowka, która w wyniku rosyjskiej napaści znalazła się na terenach objętych walkami. W rezultacie pozostało już tylko jedno wejście dla tranzytu gazu do Unii — Sudża.

Gazprom odmówił przeniesienie całych dostaw gazu do Sudży, tłumacząc, że jest technologicznie niemożliwe. Ukraiński operator gazowy twierdzi inaczej. Tranzyt całej umownej ilości gazu z Rosji jest możliwy przez stację Sudża.