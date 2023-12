Gazociąg połączył Bułgarię i Serbię. Kreml bardzo niezadowolony

Nowy gazociąg został częściowo sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Zapewni on gaz spoza Rosji nie tylko w Bułgarii, ale też w pozostającej dotąd na kremlowskiej orbicie - Serbii. Belgrad dostanie dostęp do dostaw gazu z Południowego Korytarza Gazowego (tłoczy gaz z Azerbejdżanu przez Gruzję, Turcję i Grecję do odbiorców we Włoszech, Bułgarii czy Austrii) oraz do terminali LNG w Grecji i Turcji. Gazociąg, który umożliwi przepływ gazu w obu kierunkach, zdywersyfikuje szlaki łączące Bułgarię z europejską siecią gazową.

Jak Putin dał Bułgarii gazową niezależność W marcu 2022 roku tuż po agresji na Ukrainę i pierwszych sankcjach Unii, Putin podpisał dekret o sprzedaży gazu „nieprzyjaznym krajom”. Dekret ten wprowadzał płatność za rosyjski gaz wyłącznie w rublach. Komisja Europejska przeanalizowała żądania Putina i stwierdziła, że ​​naruszałoby to sankcje. Zatem żaden kraj UE nie powinien płacić za niebieskie paliwo w rosyjskiej walucie.

Bułgaria, choć 90 proc. gazu importowała z Gazpromu, odmówiła płacenia za rosyjski gaz w rublach. Od 27 kwietnia 2022 r Gazprom całkowicie wstrzymał dostawy gazu dla Bulgargazu (bułgarski operator gazowy) w związku z odmową przejścia na płatność w rublach. Złamał tym samym ważny kontrakt i utracił bułgarski rynek. Rząd w Sofii nie uległ szantażowi i obecnie kupuje cały potrzebny gaz poza Rosją.