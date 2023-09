Żegnaj Gazpromie: Ukraina gotowa do zimy bez tranzytu rosyjskiego gazu

Jak stwierdzono w raporcie USAID – Energy Security Project, takiej oceny technicznej dokonała międzynarodowa grupa ekspertów na podstawie modeli i oglądu pracy obiektów GTS i PMG według potencjalnych scenariuszy na wypadek ataków rosyjskiego agresora na infrastrukturę gazową, innych sytuacji awaryjnych i wstrzymanie tranzytu rosyjskiego gazu.

Reklama

„Badanie potwierdza, że ​​Ukraina może reeksportować do Unii gaz, który ma być zgromadzony w podziemnych magazynach (PMG Ukrtransgaz - największe magazyny gazu w Europie o pojemności 31 mld m3 -red) w trybie składu celnego. Jest to możliwe zarówno w krótkim czasie (co zdaniem handlowców jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem -red), jak i przez cały sezon zimowy, do końca marca 2024 r.” – napisali eksperci, cytowani przez agencję Unian.

Elastyczność ukraińskiego GTS (system transportu gazu) oraz rezerwowa pojemność magazynów gazu Ukrtransgaz zapewniają dostarczenia wymaganych wielkości we wszystkich rozważonych i zamodelowanych scenariuszach stress testów.

Eksperci USAID zauważają również, że nawet w warunkach rosyjskiego ostrzału instalacji gazowych w okresie zimowym, Ukraina nadal będzie w stanie zapewnić stabilną pracę infrastruktury przesyłu gazu.

„Otrzymaliśmy potwierdzenie rzetelności zapewnienia nieprzerwanej pracy firm zagranicznych posiadających ukraińskie PMG. Zawsze niezbędna jest niezależna ocena techniczna każdego procesu. Potwierdza to zgodność naszych procesów z międzynarodowymi standardami. Co samo w sobie jest gwarancją usług, które świadczymy” – skomentował Aleksiej Czernyszow prezes Naftogazu.