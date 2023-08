Podstawą do naliczenia wpłat do PPK jest całe wynagrodzenie uczestnika

Pracodawca oblicza i pobiera wpłaty do PPK od wynagrodzenia uczestnika PPK, którym jest – co do zasady – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podstawą do naliczenia wpłat do PPK może być m.in. wartość świadczenia niepieniężnego.