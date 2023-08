Ukraina może stać się nowym unijnym hubem gazowym

Oczekuje się, że Unia do pierwszego listopada zapełni swoje magazyny. A ponieważ w unijnych PMG pomieści się gaz wystarczający na pokrycie jednej trzeciej zapotrzebowania Wspólnoty, to oferta ukraińska jeszcze zyska na popularności.

Dodatkowo wysoki stopień zapełnienia ukraińskich magazynów pozytywnie wpływa na pracę całego systemu przesyłowego gazu Ukrainy, gdyż pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu ciśnienia.

Według stanu na 8 sierpnia w ukraińskich PMG było zajęte blisko 27 proc. pojemności. Wciąż jest więc dużo wolnego miejsca. Dla porównania, w polskich magazynach zajęte jest już 92 proc. pojemności. Starczy to jednak na zaledwie 15 proc. krajowego zapotrzebowania. Resztę zaspokaja wydobycie krajowe (ok. 4 mld m sześc.) i gazociąg Baltic Pipe (10 mld m sześc.).

PMG Ukrainy w czasie wojny

Według stanu na 1 sierpnia 2023 roku Ukraina wpompowała do magazynów prawie 12 mld m sześc. gazu. Rząd w Kojowie przewiduje, że do początku sezonu grzewczego magazyny powinny zostać zapełnione do poziomu 14,5 mld m sześc. Podzielone są opinie ekspertów, czy takie ilości wystarczą. Niektórzy uważają, że w razie mroźnej zimy i niskich temperatur Ukraińcy nie będą mieli dość gazu. Inni wręcz przeciwnie, spodziewają się, że w związku ze znacznym spadkiem zużycia gazu na Ukrainie, nawet dziś przepompowane ilości wystarczą na cały sezon grzewczy. Na terenach okupowanych przez Rosję - regionach donieckim i ługańskim - gaz dostarcza Gazprom na swój koszt. Jednak w wielu miejscach z powodu walki infrastruktura gazowa została zniszczona. Nie wiadomo, jaka tam jest obecnie sytuacja i czy ludność cywilna w ogóle ma dostęp do gazu.