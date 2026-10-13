Polskie Elektrownie Jądrowe będą inwestorem i koordynatorem projektu drugiej elektrowni jądrowej, a PGE przygotuje analizy lokalizacji i wstępne studia wykonalności we współpracy z potencjalnymi dostawcami technologii.

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Trwa wyłanianie dostawcy technologii dla drugiej elektrowni jądrowej

Współpraca między PEJ, PGE a Ministerstwem Energetyki ma umożliwić efektywne wykorzystanie zasobów i doświadczeń spółek, które podpisały porozumienie oraz usprawnić przygotowanie inwestycji. W tym ostatnim pomóc ma koordynacja działań na poziomie administracji rządowej. Polskie Elektrownie Jądrowe odpowiadają już za przygotowanie projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, powstającej w gminie Choczewo.

Najważniejsze etapy projektu budowy drugiej elektrowni jądrowej 2027 r. – planowany wybór partnera strategicznego i technologii



Około 2032 r. – planowane rozpoczęcie budowy



Około 2040 r. – planowane uruchomienie pierwszego bloku energetycznego



Preferowanymi lokalizacjami drugiej elektrowni atomowej są Bełchatów i Konin. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po przeprowadzeniu niezbędnych badań i analiz, które pozwolą potwierdzić możliwość realizacji inwestycji.

Obecnie trwa dialog konkurencyjny, który ma wyłonić dostawcę technologii i partnera dla projektu drugiej elektrowni jądrowej. Uczestniczą w nim podmioty reprezentujące Stany Zjednoczone, Francję i Kanadę. Celem postępowania jest wybór kompleksowej oferty obejmującej technologię, finansowanie inwestycji oraz elementy szerszej współpracy strategicznej. Dla drugiej elektrowni, podobnie jak dla pierwszej, rozważana jest sprawdzona technologia wielkoskalowych reaktorów wodnych generacji III+.

Minister energii Miłosz Motyka: To inwestycja w suwerenność energetyczną

– Pracujemy nie tylko nad pierwszą, ale także drugą elektrownią jądrową. To inwestycja w suwerenność energetyczną, bezpieczeństwo Polaków i długofalowy rozwój gospodarczy kraju. Chcemy, aby na realizacji tego programu korzystały nasze przedsiębiorstwa, pracownicy i krajowy przemysł. Dlatego już na etapie przygotowania inwestycji stawiamy na współpracę i rozwój kompetencji polskich firm – podkreślił minister energii Miłosz Motyka w czasie uroczystego podpisania porozumienia.

Z kolei minister aktywów państwowych Wojciech Balczun przekonywał, że budowa drugiej elektrowni atomowej będzie wymagać „ścisłej współpracy państwa i spółek z udziałem Skarbu Państwa”. – Dzisiejsze porozumienie pokazuje, że modelowo współpracujemy, potrafimy skutecznie łączyć kompetencje i doświadczenie różnych podmiotów dla realizacji wspólnego celu, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne Polski. (...) Zależy nam również na tym, aby współpraca budowana wokół programu jądrowego miała charakter długofalowy bez względu na kalendarz polityczny, przynosząc korzyści nie tylko sektorowi energetycznemu, ale także polskim firmom, pracownikom i tanie oraz stabilne źródła energii całej gospodarce – dodał.