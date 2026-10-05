Zdjęcia satelitarne pokazują potencjalne prace budowlane na rurociągu Arabia Saudyjska Wschód-Zachód, sześć dni po uszkodzeniu w wyniku ataku dronów w pobliżu Al Mesbaah w prowincji Medyna w Arabii Saudyjskiej
Jak podała w poniedziałek AFP, powołując się na źródło w sektorze energetycznym, zaatakowana została stacja pomp w Churajs, na wschód od stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadu. Obiekt ten nie był wcześniej celem ataków. – Szkody są znaczne, a pompowanie zostało ponownie wstrzymane – powiedział rozmówca AFP.
Tuż po południu agencja Reutera, powołując się na swoje źródło, podała, że przesył ropy naftowej tym samym saudyjskim rurociągiem nie został przerwany.
Rurociąg Wschód-Zachód, którego operatorem jest państwowa spółka Saudi Aramco, jest strategiczną trasą umożliwiającą przesyłanie ropy z ominięciem cieśniny Ormuz, która jest blokowana przez Iran. Rurociągiem transportowana jest ropa z pól naftowych we wschodniej części Arabii Saudyjskiej do portu Janbu nad Morzem Czerwonym. Trasa ma około 1200 km, a jej przepustowość sięga 7 mln baryłek ropy dziennie. W normalnych warunkach rurociągiem przesyłano od 2,6 do nawet 4-5 mln baryłek surowca dziennie, co stanowiło 4 do 5 proc. światowej podaży ropy naftowej.
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Transport rurociągiem był już wstrzymany od 11 do 22 września po serii ataków dronów. Według władz kraju, szkód w liczącym ok. 1,2 tys. km rurociągu dokonały irackie bojówki, które są sprzymierzone z Iranem.
Jak podaje Reuters, dyrektor generalny Saudi Aramco Amin Naser stwierdził dziś na Energy Intelligence Forum w Londynie, że światowe zapasy ropy są „przerażająco niskie” z powodu wojny USA z Iranem, a ich odbudowa może zająć dwa lata.
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