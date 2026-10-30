Premier podkreślił, że towarzyszące otwarciu terminala hasło „więcej Polski, więcej mocy”, to „nie jest pusty slogan”, ponieważ „terminal powstał w miejscu, gdzie była jeszcze niedawno woda”.

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Donald Tusk o terminalu T5: To jest superpolskie

– Polska jest większa, o 21 hektarów, ale tylko symbolicznie możemy powiedzieć, że mamy więcej Polski – dodał.

– Więcej Polski to nie tylko te 21 i kawałek jeszcze hektarów (...), ale więcej Polski to także zdecydowanie większe kompetencje, jeśli chodzi o farmy wiatrowe na morzu – zaznaczył szef rządu. Według Tuska Polska dziś „staje się energetyczną potęgą na Bałtyku”.

– Bardzo nam zależało na tym, aby więcej Polski oznaczało także zdecydowanie większą obecność polskich firm w tego typu inwestycjach. I tu mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że wszystko tu jest superpolskie – podkreślił Tusk, dodając, że wykonawca pochodzi z Sopotu. – To nie jest tylko to, że to Polacy konstruowali, projektowali i wykonywali robotę tutaj, na wodzie, powiększając Polskę, ale to jest także przedsięwzięcie, które pozwoli w dalszych inwestycjach na morzu angażować coraz więcej polskich firm – zaznaczył szef rządu.

W kontekście inwestycji w Gdańsku premier mówił też, że „Bałtyk staje się polskim morzem”. – To są nie tylko rekordowe przeładunki w Porcie Gdańskim (...), ale to jest także energia. Jak mówimy więcej Polski, a więc te ponad 20 hektarów więcej Polski, więcej polskich firm, więcej polskiej technologii, więcej polskiej samodzielności, mówimy także więcej mocy. Mówimy w końcu o energii, o prądzie, dzięki temu terminalowi będziemy dużo sprawniej budowali nasz potencjał energetyczny (...). Nabyte kompetencje być może pozwolą nam konkurować nie tylko tutaj, na Bałtyku, z dotychczasowymi potęgami – zapowiedział Tusk.

– Jesteśmy dumnym narodem, dumnym państwem, ale chcielibyśmy, żeby ta nasza duma miała coraz więcej materialnych dowodów: tak, mamy się czym chwalić, tak potrafimy pokonać konkurencję, potrafimy to zrobić polskimi rękami, polskimi – nie tylko – ale także polskimi pieniędzmi – kontynuował premier.

Szef rządu zwrócił uwagę, że inwestycje takie jak terminal T5 „są możliwe dzięki temu, że jesteśmy w UE”. – Polska jest Unią Europejską, a UE staje się coraz bardziej polska. Kosztował nas ten terminal 1,2 mld złotych. Z tego ponad 700 mln zł to KPO, czyli pieniądze europejskie. Chcę państwu powiedzieć, że wtedy, gdy mówimy o UE, to mówimy o tym wielkim wydarzeniu, historycznym wydarzeniu, który spowodował, że dzisiaj Polska ma swoje najlepsze lata w historii, jeśli chodzi o siłę, siłę gospodarczą, reputację – dodał, zaznaczając, że to Polska „dziś kreuje politykę w UE” i czerpie z tego korzyści.

Czym jest terminal T5?

Otwarty w Gdańsku terminal T5 to specjalistyczna baza służąca do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Terminal jest przystosowany do obsługi ogromnych elementów turbin wiatrowych. Ma stanowić zaplecze m.in. dla farmy Baltica 2, budowanej przez PGE i duński Ørsted.

Tusk, otwierając terminal T5 mówił, że pierwszy prąd z farmy Baltica 2 popłynie w pierwszej połowie 2027 roku.