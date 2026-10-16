Podziemne magazyny gazu (PMG) Ukrainy są największe w Europie. Mogą pomieścić 30 mld metrów sześciennych. Jednak od rosyjskiej agresji w 2022 r Ukrainie udawało się je zapełniać najwyżej w niewiele ponad jedną trzecią. Ten rok jest inny.

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Jak informuje agencja Reuters, powołując się na dane Naftogazu, zapasy surowca w ukraińskich PMG osiągnęły 16 mld metrów sześciennych. To najwyższy poziom od 2020 r. I niezwykłe osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że tylko w tym roku rosyjski agresor zaatakował obiekty Naftogazu ponad 400 razy – dwa razy więcej niż w całym 2025 r.

Wcześniejsze zakupy, niższe zużycie

Atakowana była infrastruktura wydobywcza, do przetwarzania i transportu ropy naftowej i gazu, a także elektrownie cieplne w regionach przygranicznych. Skąd więc w tym roku rekordowo dużo gazu w zapasach kraju?

Jak przypomina agencja Unian, Ukraina rozpoczęła poprzedni sezon grzewczy z rezerwami mniejszymi niż 14 mld metrów sześciennych. Według szacunków rządu, kraj potrzebuje co najmniej 13,2 mld metrów sześciennych gazu, aby przetrwać zimę. Wzrost rezerw nastąpił w kontekście spadającego zużycia, głównie z powodu rosyjskich ataków na infrastrukturę przemysłową. Spowodowały one zatrzymania produkcji wielu przedsiębiorstw, w tym tak energochłonnych jak metalurgia.

Silne mrozy w styczniu i rosyjskie ataki na podziemne magazyny zmusiły Naftogaz do importu rekordowej ilości 7,8 mld metrów sześciennych gazu w 2025 r. i pierwszym kwartale 2026 r. Do tego w tym sezonie firma rozpoczęła zakupy gazu wcześniej: podpisano już umowy na dostawy ponad 1 mld metrów sześciennych, z czego 25 proc. stanowi LNG.

Ukraińska aukcja eksportowa gazu

15 października ukraińskie firmy sprzedały około 12,75 mln m3 gazu ziemnego na pierwszej aukcji eksportowej Ukraińskiej Giełdy Energii. Ceny sprzedaży wahały się od 69 do 69,03 euro za MWh, według danych ExPro Consulting. Popyt był duży. Nabywców znalazł cały oferowany surowiec za łączną kwotę około 9,36 mln euro. Ceny końcowe były o około 21 proc. niższe od cen początkowych. Cena eksportowa okazała się o 89 proc. wyższa od ceny krajowej.

Minister energii Denys Szmyhal poinformował, że Ukraina jest w tym roku znacznie lepiej przygotowana do zimy niż w latach ubiegłych. Według niego, pomimo zmiany taktyki, cel ataków rosyjskich okupantów pozostaje ten sam: pozbawienie Ukraińców prądu, wody i ogrzewania.

Wołodymyr Omelczenko, dyrektor programów energetycznych w Centrum Razumkowa, powiedział agencji Unian, że Kijów, który zmaga się ze znacznym niedoborem własnej produkcji prądu, będzie najniebezpieczniejszym miastem tej zimy. Do rejonów szczególnie zagrożonych należą rejon hołosijiwski i część rejonu peczerskiego.