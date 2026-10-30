„Jeśli obecny gwałtowny rozwój centrów danych będzie się utrzymywał, Norwegię może czekać najszybszy wzrost zużycia energii elektrycznej we współczesnej historii kraju. Przy takim wzroście zużycia, bez zwiększenia produkcji energii, za kilka lat Norwegia będzie miała niedobór prądu” – ostrzegł w komunikacie Kjetil Lund, dyrektor NVE, norweskiego regulatora energetycznego.

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Centra danych lokalizowane w Norwegii, bo prąd jest tam tani. Ich obecność może wywołać jednak gwałtowną podwyżkę cen energii

Analiza opiera się na planach dotyczących rozbudowy centrów danych w kraju, z przydzieloną już mocą. Projekty te sprawiają, że na obsługę centrów danych w 2035 roku kraj będzie potrzebował 25 mld kWh energii elektrycznej. „Gwałtowny rozwój centrów danych grozi też wzrostem cen nawet o 55 proc.” – czytamy w raporcie NVE.

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Paradoksalnie centra danych powstają w Norwegii dlatego, że prąd jest tam stosunkowo tani, produkowany w 99 proc. ze źródeł odnawialnych (głównie w elektrowniach wodnych). Umiejscawianiu centrów danych w Norwegii służy też chłodny klimat tego kraju, który sprawia, że koszty chłodzenia serwerów są niższe.

Dziś Norwegia eksportuje prąd do Europy zachodniej – w 2025 roku eksport ten wyniósł 22,8 mld kWh netto. Jednak w raporcie NVE zatytułowanym „Scenariusze dla rynku energii elektrycznej 2026” czytamy, że pojawianie się w kraju kolejnych centrów danych przy braku rozbudowy elektrowni wiatrowych sprawi, iż Norwegia zamiast nadwyżki energii będzie mieć jej deficyt (w wysokości ok. 4 mld kWh).

Zagrożeniem dla norweskiej gospodarki jest też to, że zapotrzebowanie centrów danych na energię ograniczy jej dostęp dla innych gałęzi gospodarki. Import energii do Norwegii może osiągnąć w najtrudniejszych latach nawet 30 mld kWh, co wiązałoby się z perspektywą wzrostu cen prądu o ponad 50 proc. w stosunku do dotychczasowych prognoz.

Norwegia chce zaostrzyć zasady rozwoju centrów danych. Wcześniej takie kroki podjęła już Finlandia

Norweskie władze chcą zaostrzyć dotychczasowe zasady rozwoju centrów danych, uwzględniając korzyści dla gospodarki i dostępność energii. Pod koniec września rząd zapowiedział przygotowanie nowej polityki wobec centrów danych.

Finlandia już w lipcu zlikwidowała ulgi podatkowe na prąd dla centrów danych. We wrześniu rząd przedstawił projekt przepisów zmieniających zasady przyłączania do sieci energetycznej. Centra danych nie mają być uprzywilejowane w dostępie do ograniczonej mocy.