W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 53,3 proc., podczas gdy pięcioletnia średnia dla tej pory roku wynosi 80,8 proc. We Francji poziom zapełnienia sięga 71,7 proc. przy pięcioletniej średniej wynoszącej 88,2 proc.

We Włoszech magazyny gazu są zapełnione w 83,2 proc., w Austrii w 67,0 proc., a w Hiszpanii w 73,5 proc.

W Holandii poziom zapełnienia magazynów gazu wynosi obecnie 47,7 proc., podczas gdy pięcioletnia średnia dla tej pory roku to 75,4 proc.

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Gazowy problem Niemiec przed zimą. Zapasy dużo niższe niż rok temu

zapasy gazuNa Węgrzech magazyny gazu są zapełnione w 69,5 proc., a w Czechach w 70,8 proc.

Magazyny gazu w Europie. Polska z jednym z najwyższych poziomów zapełnienia

W Polsce w magazynach gazu znajduje się 34,60 TWh paliwa, a poziom ich zapełnienia wynosi 93,9 proc. wobec pięcioletniej średniej sezonowej na poziomie 94,9 proc. – wynika z danych Gas Infrastructure Europe. 