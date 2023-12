Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi

I tak, wiceminister Motyka nadzoruje prace departamentów elektroenergetyki i gazu, elektromobilności i gospodarki wodorowej, energetyki jądrowej, odnawialnych źródeł energii, ropy i paliw transportowych. W jego nadzorze jest także Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Wkrótce jeszcze jeden wiceminister?

Kompetencje minister Henning–Kloski, poza nadzorem pracy całego ministerstwa będą dotyczyć także bezpośredniego zwierzchnictwa nad departamentami prawnym, budżetu, edukacji i komunikacji, funduszy europejskich, leśnictwa i łowiectwa, spraw obronnych w tym zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa oraz strategii i analiz. Podlegają jej także prezes Państwowej Agencji Atomistyki, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Biuro Nasiennictwa Leśnego, Instytut Badawczy Leśnictwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Polski Związek Łowiecki, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej i szkoły leśne.

Część kompetencji, które podlegają szefowej resortu może jeszcze trafić w ręce jeszcze jednego wiceministra. Mowa o departamentach odpowiedzialnych za strategię i analizy oraz środki europejskie. Nieoficjalnie wymienia się Krzysztofa Bolestę, który obecnie kieruje zespołem ds. CCUS (technologia wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2) w Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej. W latach 2004⁠–⁠2012 był członkiem zespołu odpowiedzialnego za rozwój narzędzi wspierających technologie wychwytywania i składowania CO2. Mógłby on zasilić szeregi kierownictwa ministerstwa być może już na początku 2024 r.

Były prezes URE pokieruje operatorami energetycznymi?

Z podziału kompetencji nie wynika – mimo planów minister Henning–Kloski – aby pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury był dalej ulokowany w jej resorcie. Ta ważne stanowisko, które wiąże się z nadzorem nad Gaz – Systemem, PERN – em, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, Polskimi Elektrowniami Jądrowymi trafić może ponownie pod nadzór premiera. Jeśli tak się stanie to oznacza, że to Koalicja Obywatelska będzie odpowiedzialna za wskazanie kandydata. Obecnie najsilniejszą pozycję na liście potencjalnych kandydatów — jak się dowiadujemy — ma były prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2014-2019, a więc Maciej Bando. Były minister skarbu państwa w rządzie Ewy Kopacz oraz wieloletni poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Czerwiński, który był także wymieniany w gronie kandydatów – jak wynika z naszych informacji – nie ma obecnie planów aby wrócić do polityki.