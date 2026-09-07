O tym, że poseł Ćwik ma zostać nowym wiceministrem klimatu i środowiska, wiadomo od końca ub. tygodnia. „Rzeczpospolita” dowiedziała się, że już w poniedziałek 7 września poseł ma zawitać w nowym miejscu pracy. Wiemy. Wiemy też, za co będzie odpowiadał.

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Nowy nadzorca OZE

Po tym, jak wiceminister klimatu i środowiska, Główny Konserwator Przyrody Mikołaj Dorożała, bliski współpracownik Pauliny Hennig-Kloski, złożył rezygnację z pełnienia obu tych funkcji, ruszyła fala spekulacji, kto może go zastąpić. Dorożała w resorcie odpowiadał m.in. za leśnictwo. Stanowiska te piastował od 2023 r. Już wówczas krytykowano tę nominację ze względu na brak kompetencji i doświadczenia w zarządzaniu polityką leśną, a z życiorysu wypominano Dorożale, że w przeszłości był m.in. trenerem pilatesu a do rządu dostał się tylko ze względu na polityczne układy. Wówczas Dorożała odpowiadał na te zarzuty, że zajmował się wcześniej także ochroną środowiska.

Sławomir Ćwik jednak nie przejmie jego obowiązków. Nowy wiceminister ma odpowiadać, zgodnie z informacjami „Rzeczpospolitej”, za dwa szczególnie ważne sektory, a więc nadzór nad departamentem OZE, który dotychczas leżał w nadzorze wiceministry Urszuli Zielińskiej oraz nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z kolei ta niezwykle ważna instytucja, która zarządza m.in. programem termomodernizacji „Czyste Powietrze”, rozwojem elektromobilności i programami dotacyjnymi dla nowych magazynów energii, była dotychczas w nadzorze wiceministra Krzysztofa Bolesty. Zakres obowiązków nowego wiceministra nie będzie więc pokrywał się z obowiązkami Dorożały. Te mają trafić w ręce innych wiceministrów. Na nowy podział kompetencji w resorcie trzeba jeszcze poczekać.

Partia Centrum dostaje nowe stanowiska

Pojawienie się Sławomira Ćwika w rządzie to element politycznej układanki po tym, jak doszło do rozłamu w Polsce 2050, jednym z koalicjantów Koalicji Obywatelskiej. Kiedy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została szefową tej partii, jej partyjna koleżanka, a jednocześnie rywalka o posadę szefowej tego ugrupowania, Paulina Hennig-Kloska odeszła z partii na początku tego roku. Powstało wówczas nowe ugrupowanie Centrum, a więc nowy koalicjant (na czele z Hennig-Kloską), który chciał mieć swoich reprezentantów w rządzie. Pierwszym krokiem było powołanie senatora z klubu parlamentarnego Centrum Piotra Masłowskiego na wiceministra energii. Stanowisko obejmie 7 września.

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Sławomir Ćwik jest posłem X kadencji, wybranym w 2023 r. z list Trzeciej Drogi w okręgu chełmskim. W lutym br. został wiceprzewodniczącym Polski 2050, a jeszcze w tym samym miesiącu wraz z grupą parlamentarzystów opuścił tę formację i współtworzył klub parlamentarny Centrum. Od lipca zasiada w zarządzie partii Unia Centrum, powołanej z połączenia Unii Europejskich Demokratów ze stowarzyszeniem Centrum Polska, któremu przewodzi szefowa MKiŚ Paulina Hennig-Kloska.