Paulina Hennig-Kloska szefowa MKiŚ
O tym, że poseł Ćwik ma zostać nowym wiceministrem klimatu i środowiska, wiadomo od końca ub. tygodnia. „Rzeczpospolita” dowiedziała się, że już w poniedziałek 7 września poseł ma zawitać w nowym miejscu pracy. Wiemy. Wiemy też, za co będzie odpowiadał.
Po tym, jak wiceminister klimatu i środowiska, Główny Konserwator Przyrody Mikołaj Dorożała, bliski współpracownik Pauliny Hennig-Kloski, złożył rezygnację z pełnienia obu tych funkcji, ruszyła fala spekulacji, kto może go zastąpić. Dorożała w resorcie odpowiadał m.in. za leśnictwo. Stanowiska te piastował od 2023 r. Już wówczas krytykowano tę nominację ze względu na brak kompetencji i doświadczenia w zarządzaniu polityką leśną, a z życiorysu wypominano Dorożale, że w przeszłości był m.in. trenerem pilatesu a do rządu dostał się tylko ze względu na polityczne układy. Wówczas Dorożała odpowiadał na te zarzuty, że zajmował się wcześniej także ochroną środowiska.
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Sławomir Ćwik jednak nie przejmie jego obowiązków. Nowy wiceminister ma odpowiadać, zgodnie z informacjami „Rzeczpospolitej”, za dwa szczególnie ważne sektory, a więc nadzór nad departamentem OZE, który dotychczas leżał w nadzorze wiceministry Urszuli Zielińskiej oraz nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z kolei ta niezwykle ważna instytucja, która zarządza m.in. programem termomodernizacji „Czyste Powietrze”, rozwojem elektromobilności i programami dotacyjnymi dla nowych magazynów energii, była dotychczas w nadzorze wiceministra Krzysztofa Bolesty. Zakres obowiązków nowego wiceministra nie będzie więc pokrywał się z obowiązkami Dorożały. Te mają trafić w ręce innych wiceministrów. Na nowy podział kompetencji w resorcie trzeba jeszcze poczekać.
Pojawienie się Sławomira Ćwika w rządzie to element politycznej układanki po tym, jak doszło do rozłamu w Polsce 2050, jednym z koalicjantów Koalicji Obywatelskiej. Kiedy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została szefową tej partii, jej partyjna koleżanka, a jednocześnie rywalka o posadę szefowej tego ugrupowania, Paulina Hennig-Kloska odeszła z partii na początku tego roku. Powstało wówczas nowe ugrupowanie Centrum, a więc nowy koalicjant (na czele z Hennig-Kloską), który chciał mieć swoich reprezentantów w rządzie. Pierwszym krokiem było powołanie senatora z klubu parlamentarnego Centrum Piotra Masłowskiego na wiceministra energii. Stanowisko obejmie 7 września.
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Sławomir Ćwik jest posłem X kadencji, wybranym w 2023 r. z list Trzeciej Drogi w okręgu chełmskim. W lutym br. został wiceprzewodniczącym Polski 2050, a jeszcze w tym samym miesiącu wraz z grupą parlamentarzystów opuścił tę formację i współtworzył klub parlamentarny Centrum. Od lipca zasiada w zarządzie partii Unia Centrum, powołanej z połączenia Unii Europejskich Demokratów ze stowarzyszeniem Centrum Polska, któremu przewodzi szefowa MKiŚ Paulina Hennig-Kloska.
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