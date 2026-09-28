Nowe reaktory jądrowe, elektrownie wiatrowe o mocy przekraczającej dzisiejszy cały krajowy system - i pytanie, czy Polacy rzeczywiście zapłacą mniej za prąd. 30 września, w dniu rozpoczęcia konferencji Energy Days 2026, „Rzeczpospolita" opublikuje specjalny raport „Polska Energia 2026" poświęcony najważniejszym wątkom transformacji energetycznej kraju.

W raporcie sprawdzamy, jak realnie wygląda ścieżka dojścia do celu: od podwojenia mocy zainstalowanych do 2040 roku, przez odnawialne źródła energii odpowiadające za blisko 60 proc. systemu, po powrót do rozmów o drugiej elektrowni jądrowej i harmonogram budowy w Choczewie, który - zdaniem branży - pozostaje ambitny, ale wykonalny.

Nie zabraknie też trudnych pytań. Co z dalej gazem i jak długo będzie paliwem przejściowym? Jak szybko realnie znikać będzie węgiel, skoro geopolityka - konflikt na Bliskim Wschodzie i ograniczone przepływy LNG przez Cieśninę Ormuz - ponownie zwiększa jego znaczenie w polskim bilansie bezpieczeństwa surowcowego? I dlaczego to właśnie koszty systemu ETS, odpowiadające w Polsce nawet za 40-50 proc. ceny prądu, uznawane są za główną barierę tańszej energii? Wreszcie, czy sieci elektroenergetyczne wytrzymają przyłączane nowe moce.

W raporcie głos oddajemy ministrowi energii, ale także przedstawicielom największych i mniejszych grup energetycznych oraz kluczowych instytucji, którzy wskazują: od transformacji nie ma odwrotu, ale nie można pozwolić sobie na utratę kolejnych megawatów, niezależnie od źródła.

"Polska Energia 2026" to punkt wyjścia do dyskusji, które odbędą się podczas konferencji Energy Days - o cenach, inwestycjach i realnym tempie zmian w polskiej energetyce.