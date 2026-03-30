Zarząd spółki Energa przekazał, że 30 marca 2026 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwały o: powierzeniu, w miejsce dotychczasowej funkcji wiceprezesa ds. finansowych, od 1 kwietnia 2026 r. Magdalenie Kamińskiej funkcji prezesa Energa VIII kadencji, powołaniu, od 1 kwietnia 2026 r. Przemysława Janiaka w skład zarządu spółki VIII kadencji i powierzeniu funkcji wiceprezesa zarządu. Dotychczas Kamińska pełniła stanowisko wiceprezesa Energii ds. finansowych.

Wymagający czas dla nowej prezes Energi

Nowa prezes rozpocznie urzędowanie w dynamicznym okresie, jakim jest przyszłość i rola firmy w Grupie Orlen. I tak 2 kwietnia zarząd Energi, na wniosek Orlenu, zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma zdecydować o emisji ponad 276 mln akcji serii CC z prawem poboru po cenie emisyjnej wynoszącej 18,5 zł. To pozwoli z jednej strony pomóc spółce, która zmaga się ze sporym zadłużeniem (wynikającym z podjętych inwestycji), ale także pozwoli osiągnąć 95 proc. akcji spółki przez Grupę Orlen. Wówczas spółka będzie miała wolną drogę do przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji i ew. zdjęcia spółki z giełdy. Prezes Kamińska będzie zmagała się także z oddawaniem jak najszybciej bloków gazowych w Grudziądzu i Ostrołęce, aby uniknąć groźby wysokich kar jak za ew. niedotrzymanie kontraktów mocowych.

Czytaj więcej Energetyka Zawodowa Co zyska Energa, pozostając w Orlenie? Niepokój inwestorów mniejszościowych Pozostanie Energi w Orlenie to obecnie jedyna pewna informacja. Scenariuszy i planów jest wiele, ale decyzji co do kolejnych kroków w sprawie przys...

Orlen informuje m.in., że celem emisji akcji Energi jest wzmocnienie kapitałów własnych tej spółki oraz zapewnienie jej stabilnych podstaw finansowania inwestycji. Przypomina, że emisja została zaplanowana z zachowaniem prawa poboru, co zapewnia równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy oraz możliwość utrzymania dotychczasowego udziału w kapitale spółki.

– Cena emisyjna akcji serii CC została określona w oparciu o benchmarki rynkowe, z uwzględnieniem historycznych danych rynkowych oraz bieżącego kursu giełdowego Energi. Jej poziom ma z jednej strony stanowić atrakcyjną propozycję inwestycyjną dla akcjonariuszy, a z drugiej ograniczać ryzyko nadmiernej presji spadkowej na kurs, zapewniając stabilność całego procesu emisyjnego – wskazuje biuro prasowe Orlenu.

Grupa Energa to jedna z czterech największych grup energetycznych działających w Polsce. Jej sieć dystrybucyjna ma obecnie 200 tys. km, obejmując mniej więcej 1/4 kraju i zasilając około 3,4 mln klientów. Od 2020 r. Grupa Energa należy do Grupy Orlen.