Zmiany rad nadzorczych największych spółek energetycznych wchodzi w ostatnią fazę. W tym tygodniu akcjonariusze będą głosować nad zmianą rad nadzorczych drugiej i pierwszej co do wielkości spółki elektroenergetycznej, a więc Enei oraz Polskiej Grupy Energetycznej. W trzeciej co do wielkości spółce, a więc Tauronie do zmian w radzie już doszło.