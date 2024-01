Przejęcie na rynku paliwowym USA. Transakcja warta 7,3 mld dolarów

Gazeta Kommersant przypomina, że w ostatnim czasie na amerykańskim rynku ropy i gazu miało miejsce wiele dużych fuzji i przejęć. I tak w październiku ExxonMobil przejął kolejną amerykańską firmę – Pioneer za 59,5 miliarda dolarów. W tym samym miesiącu Chevron kupił producenta ropy łupkowej Hess za 53 miliardy dolarów, a w grudniu Occidental Petroleum kupił CrownRock za 12 miliardów dolarów.

Rynek M&A w 2023 roku

Według szacunków Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (LSE) i Dealogic wielkość światowego rynku fuzji i przejęć (M&A) w 2023 r. wyniosła mniej lub równo 3 biliony dolarów. To najniższy wynik od 2013 roku, kiedy rynek ten wynosił 2,8 biliona dolarów. Według danych LSE cytowanych przez „Financial Times”, wielkość fuzji i przejęć spadła w ciągu roku o 17 proc., nie osiągając nawet 3 bilionów dolarów, mimo że 2022 r rok był dla tego rynku dość nieudany. Jest to także pierwszy raz od światowego kryzysu finansowego w latach 2008–2009, gdy rynek spadł o ponad 10 proc. przez dwa lata z rzędu, podaje LSE. Podobne szacunki Dealogic pojawiały się już wcześniej, według których wielkość fuzji i przejęć spadł o 18 proc., do 3 bilionów dolarów.