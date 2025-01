Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska: Nie można dłużej żyć na energetyczny kredyt

Dlaczego Polska ma jedne z najwyższych cen energii w Europie?

Wychodzimy z kryzysu energetycznego. Część realizowanych kontraktów była zawierana na rynkach forward jeszcze w wysokich cenach z kryzysu, dlatego stawki na rynku w całej Europie nie odzwierciedlają tendencji spadkowych.

Niestety, cierpi na tym konkurencyjność przemysłu. Co więcej, problemem są ceny energii w całej Unii, często się wskazuje, że gdzie indziej jest po prostu taniej. W Polsce wyzwaniem jest także fakt, że skończyła się tania siła robocza, a więc straciliśmy dwa poważne atuty polskiej gospodarki: koszty pracy i niskie ceny energii. Trzeba więc tę sytuację zmienić – ale nie poprzez zamrażanie cen.

Tylko jak?

Ceny co do zasady kształtują rynek. Jeżeli zaczniemy w to ingerować, na przykład w odniesieniu do stawek dla biznesu, to od razu pojawi się problem pomocy publicznej. Obniżki cen powinien „wymusić” rynek. Trzeba doprowadzić do tego, żeby wzrosła konkurencyjność wytwarzania energii i otwarcie na neutralność technologiczną.

Niestety, trochę przespaliśmy kwestie potrzebnych inwestycji, transformacja energetyczna w innych krajach jest bardziej zaawansowana niż w Polsce. Dalej mamy źródła, które emitują dużo CO2, co jest realnym problemem.