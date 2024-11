Polskie elektrownie węglowe "wyjadą" na Ukrainę? Jest propozycja

Straty ukraińskiej energetyki

Pełnoskalowa agresja Rosji miała zgoła inny wpływ na Ukrainę. Dla Kijowa priorytetem stało się utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemu, co stanowi wyzwanie przede wszystkim w trakcie miesięcy zimowych. Wartość zniszczeń w samej energetyce na koniec 2023 r. szacowana była na 10,6 mld dolarów, zaś koszty powojennej modernizacji w elektroenergetyce mogą wynieść nawet ok. 47,1 mld dolarów w perspektywie 10 lat. Wiele szacowanych inwestycji w ukraińskiej energetyce dotyczy jednak terytoriów, nad którymi Kijów nie sprawuje faktycznej kontroli lub takich, gdzie sytuacja nie pozwala na ich bezpieczną realizację.

Elementy elektrowni na Ukrainę?

Jedną z najciekawszych propozycji wydaje się ta dotycząca przekazania elementów powoli wyłączanych elektrowni węglowych w Polsce stronie ukraińskiej. Polskie elektrownie węglowe oraz elektrownie węglowe działające na Ukrainie funkcjonują w oparciu o podobne technologie. – Pomimo sukcesywnego niszczenia przez Rosję mocy wytwórczych, ukraińskie elektrownie węglowe wciąż mają duże znaczenie. Polskie bloki węglowe będą natomiast stopniowo wyłączane zgodnie z ustalonym harmonogramem – wskazują analitycy BGK. Według szacunków Forum Energii do 2030 r. moc polskich elektrowni węglowych spadnie z 29 GW do 5,4 GW. Pierwszych poważnych wyłączeń można oczekiwać po 2025 r., gdy przestanie obowiązywać część obecnie wiążących kontraktów mocowych.

„Elementy polskich bloków węglowych, które będą wyłączane w najbliższym czasie, jak również części podlegające wymianie w wyniku ich naturalnej eksploatacji, przez przewidziany czas mogłyby służyć jako tanie i łatwo dostępne części zamienne dla uszkodzonych instalacji ukraińskich. Zdecydowana większość z nich to części, które są sprawne, do końca były wykorzystywane do produkcji energii i z powodzeniem mogłyby działać jeszcze przez jakiś czas” – czytamy w raporcie BGK.

Istnieje lista potrzeb przygotowana przez ukraińską firmę przemysłową DTEK, która mogłaby stanowić punkt wyjścia dla organizacji całego procesu. Polskie spółki energetyczne powinny przygotować listę części ze starych bloków węglowych w zadowalającym stanie, które mają do dyspozycji. Cały proces powinien być koordynowany na szczeblu rządowym.