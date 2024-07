Wojna wywołana przez Putina coraz boleśniej uderza w obywateli Rosji. Do ograniczeń w podróżach, utracie wielu renomowanych firm, drogich paliwach i ich okresowych brakach na stacjach, braku ulubionych produktów itp. doszły teraz nowe i dużo poważniejsze problemy. Coraz skuteczniejsze ataki ukraińskich dronów na elektrownie, stacje transformatorowe czy sieci elektroenergetyczne, powodują rosnące problemy z dostawami prądu. Rosjanie zaczynają na sobie odczuwać to, co obywatele atakowanej przez nich Ukrainy mają na co dzień – brak zasilania i wszystko, co się z tym wiąże.

Reklama

Czytaj więcej Paliwa Rosja po prośbie do Kazachstanu. Obawia się braków paliwa po ukraińskich atakach Władze Rosji poprosiły Kazachstan o utworzenie funduszu rezerwowego w wysokości 100 tysięcy ton benzyn. Jednocześnie zawarta została już umowa o wykorzystaniu rezerw zgromadzonego w Kazachstanie paliwa.

To nie ukraiński dron, to „wpływ zewnętrzny"

W poniedziałek rano mieszkańcy trzech rosyjskich obwodów: kurskiego, woroneskiego i biełgorodskiego zostali pozbawieni prądu. Władze ostrzegają o przerwach w dostawach, ale milczą o nocnym ataku dronów na elektrownie, zamiast tego tłumacząc je jako efekt „naruszeń technologicznych” i „wpływu zewnętrznego” na „obiekt elektroenergetyczny”.

Gubernator Aleksiej Smirnow powiedział, że w obwodzie kurskim może wystąpić „niedobór mocy elektrycznej” z powodu „naruszeń technologicznych” na liniach energetycznych w sąsiednich obwodach.

„Pracownicy branży energetycznej nadal pracują nad wyeliminowaniem wypadku. Kontroluję sytuację osobiście” – zapewnił przedstawiciel Kremla.