Szacuje się, że odnowa sektora energetycznego Ukrainy będzie wymagała inwestycji o wartości blisko 17 mld dolarów. Prywatny biznes nie czeka na rządowe decyzje. Koncern Rinata Achmetowa chce zainwestować w nowe technologie, które okażą się odporniejsze na rosyjski ostrzał. Ma w tym pomóc powołana 2 kwietnia Rada Doradcza DTEK.

- Dzięki tej radzie DTEK będzie mieć dostęp do wiodących na świecie ekspertów w swoich dziedzinach. Rada wesprze swoją wiedzą strategię i kierunki polityki DTEK, a w szczególności sprawę zagrożeń, przed którymi stoimy, oraz szans, które możemy wykorzystać w obliczu coraz szybszych zmian w świecie biznesu, polityki i w społeczeństwie. Rada doradzi naszemu zespołowi kierowniczemu, aby ulepszył zarówno to, co robimy, jak i sposób, w jaki to robimy, tak aby DTEK spełniał najwyższe standardy ładu korporacyjnego” - zapowiedział Maksim Timczenko dyrektor generalny DETK.

Czytaj więcej Elektroenergetyka Rosja chce uniemożliwić Ukrainie eksport prądu do UE Ostatnie trzy zmasowane ataki rosyjskich agresorów na ukraiński system energetyczny spowodowały straty rzędu co najmniej 100 mln euro. Kijów już wie, dlaczego właśnie teraz Rosjanie uderzyli w ukraińską energetykę.

Odejście od ciągłego naprawiania starych elektrowni i innych zużytych już elementów energetycznej infrastruktury Ukrainy może znacznie poprawić sytuację energetyczną atakowanego przez Rosjan kraju.

Ukraina wybiera kierunek na zieloną energię

Od początku rosyjskiej napaści uruchomiono na Ukrainie trzy elektrownie OZE. Stało się to możliwe dzięki zwiększonym inwestycjom partnerów krajowych i międzynarodowych, w tym EBOR, który rozważa obecnie możliwość finansowania rozwoju regionu Dniepr-Buz.