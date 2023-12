Ukraina prosi Polskę, Rumunię i Słowację o prąd. Wymienia żarówki na LED

„Zużycie prądu z powodu zimy przekracza 7 grudnia prognozę o 2,7 procent. Doprowadziło to do niedoborów w systemie energetycznym. System znajduje się w trudnej sytuacji. Od 11:00 do 19:00 do zbilansowania systemu energetycznego zostanie wykorzystana pomoc doraźna ze Słowacji, Rumunii i Polski” – czytamy w komunikacie operatora Ukrenergo.

Reklama

Niemcy też pomogą

Według Ukrenergo, w krajowych elektrowniach nie ma już wolnych mocy. Na niektórych blokach elektrowni cieplnych trwają prace remontowe, a elektrownie słoneczne nie mogą pracować na pełnych obrotach ze względu na zachmurzenie. Z powodu problemów z sieciami energetycznymi 408 miast i wsi na Ukrainie pozostaje bez prądu. Najwięcej w obwodach donieckim i dniepropietrowskim, a także w obwodach zaporoskim, charkowskim i Sumach, informuje agencja Unian.

Czytaj więcej Węgiel Ukraina kupiła więcej polskiego węgla. Pomoże przetrwać zimę Energetyczny koncern DTEK najbogatszego Ukraińca Rinata Achmetowa kupił w Polsce dodatkowe 70 tysięcy ton węgla energetycznego. Łącznie tej zimy trafi do naszego sąsiada 280 tysięcy ton z polskich kopalń.

Ukraińskie obiekty energetyczne były wielokrotnie uszkadzane przez rosyjskie ataki rakietowe. Pod koniec listopada szef Ukrenergo Wadim Kudrycki powiedział, że Ukraina otrzyma od niemieckiego rządu dotację w wysokości 24,5 mln euro na wzmocnienie ukraińskiego systemu energetycznego.

Ambasador Niemiec na Ukrainie Martin Jaeger powiedział natomiast, że na wsparcie naprawy i modernizacji sieci energetycznych Berlin wydzieli Ukrainie ponad 300 mln euro pomocy.