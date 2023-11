Prąd z Polski i Rumunii wspiera Ukrainę

W środę wieczorem ukraińscy energetycy odnotowali gwałtowny wzrost zużycia prądu po przywróceniu zasilania do setek osiedli. Przerwy były wywołane warunkami pogodowymi i rosyjskimi atakami.

Reklama

Czytaj więcej Węgiel Ukraina kupiła więcej polskiego węgla. Pomoże przetrwać zimę Energetyczny koncern DTEK najbogatszego Ukraińca Rinata Achmetowa kupił w Polsce dodatkowe 70 tysięcy ton węgla energetycznego. Łącznie tej zimy trafi do naszego sąsiada 280 tysięcy ton z polskich kopalń.

- Po długiej przerwie w dostawach prądu ludzie zaczęli dość intensywnie zużywać energię elektryczną. Dlatego dziś zmuszeni byliśmy zwrócić się o pomoc doraźną do Polski i Rumunii, aby zbilansować system. Apel do obywateli o oszczędne zużycie energii pozostaje aktualny. Jest to ważne szczególnie teraz, w okresie niesprzyjającej pogody i zwiększonego zużycia energii elektrycznej – podkreśla Wołodymyr Kurdycki, prezes Ukrenergo, cytowany przez agencję Unian.

Sieci przesyłowe Ukrainy razem z Unią

Szybka reakcja Polski i Rumunii na zaistniałą na Ukrainie sytuację była możliwa dzięki temu, że od wtorku 28 listopada ukraiński system energetyczny jest w pełni zsynchronizowany z unijnym. Ogłosiła to Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych (ENTSO-E). Oznacza to także znaczące zwiększenie importu energii na Ukrainę.

„28 listopada, regionalna grupa ENTSO-E „Europa Kontynentalna” potwierdziła pełną realizację katalogu działań Ukrenergo, co oznacza zakończenie projektu synchronizacji pomiędzy ukraińskim systemem energetycznym a europejską siecią kontynentalną” - głosi komunikat ukraińskiego operatora.