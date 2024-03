Najnowocześniejszy blok węglowy w Elektrowni Jaworzno zdał testy operatora

Jak informuje właściciel elektrowni Grupa Tauron, spełnienie testów PSE pozwala prowadzić bez ograniczeń komercyjną eksploatację Bloku 910 MW. - Przeprowadzone testy wynikały z udzielonej koncesji, umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi oraz wymagań określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – informuje Tauron.

Przypomnijmy, że Grupa Tauron po podpisaniu ugody z Rafako (wykonawcą elektrowni), przejął w marcu 2023 r. odpowiedzialność za zakończenie prac optymalizacyjnych i strojeniowych Bloku 910 MW. – Pracownicy wykonali kompleksowe prace obejmujące naprawy, a także modernizację i optymalizację w układach technologicznych bloku. Zrealizowany został także szereg pomiarów oraz strojenie systemu sterowania i zabezpieczeń jednostki – informuje spółka.

Intensywne testy

Tauron wyjaśnia, że w ciągu czterech tygodni przeprowadzono m.in. test odbiorowy potwierdzający, że blok pracuje w pełnym zakresie mocy – od minimum do maksimum technicznego. – Przeprowadzono także próby czasów rozruchu gwarantujące, że blok można uruchomić we właściwym czasie ze stanów zimnego, ciepłego i gorącego i test odbiorowy gotowości bloku do udziału w odbudowie zasilania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), czyli zdolności do pracy w formie pracy wyspowej, zasilając podczas ew. blackoutu wydzieloną część sieci elektroenergetycznej – wyjaśnia firma.

- Przeprowadzone próby pracy wyspowej czy pracy na potrzeby własne są testami bardzo wymagającymi, zarówno dla obsługi bloku energetycznego, jak i dla układów technologicznych jednostki. Wiążą się z wielokrotnym narażeniem instalacji na duże obciążenia pod względem mechanicznym jak i cieplnym. Obciążenia w tak krótkim czasie i z taką częstotliwością, z dużym prawdopodobieństwem już nigdy więcej nie wystąpią. Każdą z tych prób blok przeszedł pomyślnie – podsumowuje – Michał Orłowski, wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Tauron Polska Energia.