EC Będzin na celowniku KNF. Jest wniosek do prokuratury

UKNF podawał, że analiza zleceń i transakcji, zawieranych na akcjach spółki w okresie od 1 do 22 czerwca 2023 r. w zakresie potencjalnej manipulacji kursem, nie potwierdziła podejrzenia manipulacji na rynku. KNF zdecydowała wówczas o niewystępowaniu do GPW z żądaniem zawieszenia obrotu akcjami spółki. W czerwcu wartość spółki wzrosła po raportach firmy o blisko 1000 proc. To stało się impulsem do kontroli KNF.