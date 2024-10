Ruchy gigantów energetycznych

Oferty OZE wypuszczają także państwowi gracze. Grupa Tauron od czerwca uruchomiła sprzedaż zielonej energii klientom indywidulanym. Obecna cena prądu według stawki taryfowej wynosi 623 zł za MWh do końca przyszłego roku. Dzięki ustawowemu ograniczeniu cena dla gospodarstw domowych do końca tego roku to 505 zł.

Tauron oferuje prąd z własnych źródeł OZE w stałej cenie dla gospodarstw domowych przez dziewięć lat. Oferta podlega do końca roku cenie ustawowej, a następnie stała cena prądu wyniesie 599 zł. – Stała pozostanie też wysokość opłaty handlowej. Jest to więc oferta konkurencyjna względem aktualnej ceny taryfowej i pozwala zagwarantować sobie cenę prądu na bardzo długi czas. Nie wiemy jednak, jak będą wyglądać taryfy w kolejnych latach. Wystarczy sobie jednak przypomnieć wzrosty cen w ostatnich dziewięciu latach – wyjaśnia Daniel Iwan, rzecznik Tauronu Sprzedaż.

Także gdańska Energa ma zieloną ofertę. Energa Obrót oferuje możliwość zawarcia umów, które dają gwarancję pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych. – Taką możliwość mają wszystkie grupy klientów, tj. konsumenci, mały i średni biznes oraz duże przedsiębiorstwa. Zainteresowanie energią z OZE jest coraz większe, również wśród dużych firm, które coraz częściej korzystają z tego typu kontraktów – informuje spółka. W kwestii ceny jednak szczegółów nie podaje.

Co ciekawe, wkrótce z podobną ofertą ruszy Grupa Enea. – W połowie października wprowadzamy do oferty produkt Enea EKO oparty na energii ze źródeł odnawialnych. Będzie to produkt dla klientów indywidualnych – informuje nas spółka. – Dla biznesu zieloną energię oferowaliśmy dotychczas w formie gwarancji pochodzenia. Obecnie pracujemy nad wdrożeniem do oferty dodatkowo produktów „zielonych” w formule cPPA (umowa na sprzedaż energii, która jest zawierana bezpośrednio pomiędzy wytwórcą energii i jej odbiorcą, oparta na energii odnawialnej z długoletnią dostawą – red.) – podaje firma. To nadrabianie przez nią zaległości, bo tego typu umowy na rynku są już niemal standardem.