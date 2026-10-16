Niemiecki parlament ma zatwierdzić przekazanie Ukrainie takich środków do połowy listopada – zapowiedział szef resortu Niemiec.

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Jest 260 mln euro na naprawę elektrowni w Czarnobylu. Potrzeba 500 milionów

Wcześniej minister finansów Francji Roland Lescure, który uczestniczył w szczycie G7 w Bangkoku poinformował, że członkowie grupy zebrali 260 mln euro dla Ukrainy. Pieniądze te mają być przeznaczone na naprawę elektrowni atomowej w Czarnobylu.

- Wszyscy uznają swoją odpowiedzialność i chcą wnieść wkład – powiedział Klingbeil.

9 listopada w Paryżu odbędzie się konferencja, na której mają zebrać się darczyńcy. Łącznie szacuje się, że na naprawdę elektrowni w Czarnobylu potrzeba ok. 500 milionów euro.

Jak dotąd udało się zebrać na ten cel ok. 260 mln euro. Informacja na ten temat pojawiła się po spotkaniu ministrów państw G7 i szefów banków centralnych w Bangkoku. Agencja Nippon podaje, że Japonia, należąca do G7, nadal rozważa wysokość swojego wkładu w inicjatywę.

Sarkofag chroniący elektrowni jądrowej w Czarnobylu Foto: PAP

Sarkofag chroniący uszkodzony sarkofag w Czarnobylu został uszkodzony w rosyjskim ataku

W rosyjskim ataku drona z lutego 2025 roku uszkodzony został sarkofag, który chroni reaktor nr 4 w Czarnobylu. To ten reaktor uległ awarii w 1986 roku. W lutym 2025 roku rosyjski dron uderzył w chroniący uszkodzony reaktor sarkofag wywołując pożar i uszkodzenia dachu oraz warstwy izolacyjnej.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła, że w wyniku ataku powłoka utraciła szczelność oraz swoje podstawowe funkcje ochronne. W konstrukcji, w wyniku ataku, powstał duży otwór oraz setki mniejszych pęknięć i uszkodzeń membran uszczelniających.

Mimo uszkodzenia MAEA nie odnotowała po incydencie wzrostu promieniowania na zewnątrz obiektu.