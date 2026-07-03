Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany w prawie mają skrócić proces budowy elektrowni jądrowej nawet o dwa lata.

Na czym polega mechanizm etapowania inwestycji, który pozwoli na wcześniejsze rozpoczęcie prac budowlanych.

Jaką nową kategorię pozwoleń wprowadzono, by usprawnić cały proces inwestycyjny.

W jaki sposób nowe regulacje łączą przyspieszenie budowy z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa.

Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących ma za zadanie zlikwidować bariery, które wydłużały realizację projektów i zwiększa przewidywalność procesu inwestycyjnego. „Za” projektem ustawy głosowała niemal cała izba – 425 głosów, przy dwóch głosach wstrzymujących się i jednym „przeciw”.

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Budowa atomu będzie podzielona na etapy

Jak podkreśla Ministerstwo Energii, autor nowych przepisów, najważniejszym rozwiązaniem zaproponowanym w ustawie jest umożliwienie większego niż dotychczas etapowania realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej i wcześniejszego rozpoczęcia prac budowlanych. Oznacza to, że inwestycje można podzielić na etapy i dzięki temu wcześniej rozpocząć dane prace w oczekiwaniu na następne pozwolenia nietrącąc jednocześnie czasu.

Aby tak się stało, wprowadzono do systemu prawa szczególną kategorię decyzji o pozwoleniu na budowę. Chodzi o pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej oraz zezwolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na wykonanie wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej. Co ważne, wprowadzono zmiany służące uwzględnieniu pozwolenia na budowę wydawanego dla części zamierzenia budowlanego, która nie może samodzielnie funkcjonować, oraz wstępnych robót budowlanych przy obiekcie energetyki jądrowej w procesie inwestycyjnym, w tym w zakresie pozwolenia na użytkowanie.

Podział na etapy ma przyspieszyć prace budowlane

Ma to pozwolić na wcześniejsze rozpoczęcie prac budowlanych przy elektrowni. Obecnie mowa o rozpoczęciu budowy w połowie lub II połowie 2028 r. Nowe przepisy mogą przyspieszyć ten proces. Budowa pierwszego reaktora ma zakończyć się w 2036 r., a kolejne dwa mają być oddawane do użytku co roku.

Ustawa uporządkowuje także terminologię, którą posługuje się tzw. specustawa jądrowa oraz Prawo atomowe. – Dotychczasowe regulacje istotnie ograniczały możliwość prowadzenia prac etapami, co w praktyce wydłużało realizację projektów. Dzięki rozwiązaniom zaproponowanym w projekcie ustawy inwestor będzie mógł rozpocząć pierwsze prace jeszcze przed zatwierdzeniem pełnej dokumentacji projektowej, co ograniczy przestoje na początkowym etapie inwestycji i przyspieszy rozpoczęcie budowy – wskazuje Ministerstwo Energii.

Jednocześnie resort energii zapewnia, że przyjęte przepisy utrzymują wysokie standardy bezpieczeństwa jądrowego i radiologicznego. – Każdy etap inwestycji będzie podlegał nadzorowi, a roboty o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa będą wymagały zgody Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Nowe rozwiązania łączą sprawniejszą realizację inwestycji z pełną kontrolą nad bezpieczeństwem procesu – informuje resort energii.