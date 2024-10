Sternik polskiego atomu odejdzie z rządu? Zaszkodzić miała współpraca z Orlenem

Powody odejścia – współpraca z Orlenem

Po drugie, jak wynika z naszych informacji i co ostatecznie przeważyło, Maciej Bando będzie musiał odejść ze względu na komercyjną współpracę z Orlenem w czasach, gdy koncernem kierował Daniel Obajtek. Audyty przeprowadzone w paliwowej spółce miały wykazać, że był autorem analiz rynku energii elektrycznej na zlecenie Orlenu. Tę informację udało się nam potwierdzić w kilku niezależnych od siebie źródłach. – Oczywiście, Maciej Bando wykonywał dla nas usługi konsultingowe w ramach naszej współpracy z EY, dla której Maciej Bando pracował. Nie ma w tym nic złego. Maciej Bando to przede wszystkim fachowiec, z którym wielu kwestiach mieliśmy odmienne zdanie. Zna się jednak dobrze na rynku energii elektrycznej. W ramach współpracy z EY doradzał nam przy projektach energii elektrycznej, dystrybucji energii i wielu innych kwestiach, które rozwijaliśmy w ramach Orlenu i Energi – mówi nam jeden z czołowych menadżerów tego koncernu w latach rządów PiS. Z naszych informacji wynika, że Maciej Bando między innymi opiniował proces unbundlingu w Grupie Energa, a więc rozdziału dystrybucji od pozostałej działalności, jak produkcja energii elektrycznej, gdzie „wyraził swoje stanowisko i argumenty w tej kwestii”.

Orlen oficjalnie nie potwierdza doniesień o wynikach audytu i współpracy z Maciejem Bando w czasach Daniela Obajtka. – Kluczowe informacje, które mogły zostać udostępnione w związku z prowadzonymi działaniami audytowymi w spółce, zostały przekazane w opublikowanym ostatnio komunikacie prasowym – informuje nas biuro prasowe paliwowego koncernu.

Ludzie z otoczenia Macieja Bando są natomiast zaskoczeni, że ta współpraca stała się przyczynkiem do odwołania go z tego stanowiska.

Kto może zostać następcą?

Maciej Bando oficjalnie wciąż pełni swoje obowiązki. Kancelaria Premiera szuka już jednak następcy. W Alejach Ujazdowskich coraz częściej widywany jest wspominany wcześniej Jan Chadam, do którego – jak słyszymy - Donald Tusk ma „duże zaufanie”. Sam Chadam ma zaś opinię skutecznego menadżera - był prezesem Gaz-System w latach 2009-2015 oraz spółki Polskie LNG w latach 2015-2017, realizując niemal do końca budowę gazoportu w Świnoujściu. Pytanie, czy będzie chciał wziąć odpowiedzialność za skomplikowany projekt jądrowy. Wiosną przyszłego roku wygasa bowiem umowa na zaprojektowanie elektrowni, na podstawie której dziś trwają np. prace geologiczne. Ten dokument z konsorcjum Westinghouse-Bechtel został podpisany jesienią 2023 r. Teraz polska strona powinna rozpocząć z Amerykanami negocjacje dotyczące umowy na realizację projektu, czyli po prostu wybudowanie elektrowni. Jeśli dokument nie powstanie w ciągu pół roku, może to grozić opóźnieniem rozpoczęcia prac budowlanych, dziś planowanych na 2028 r.

Odejście Macieja Bando to także duży problem dla całej polskiej elektroenergetyki, która potrzebuje pilnych działań dotyczących odtworzenia stabilnych mocy wytwórczych przed 2030 r., aby uniknąć problemów ze stabilną mocą do produkcji energii elektrycznej. Bando, wraz z prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorzem Onichimowskim, uchodził za zaufanych premiera Tuska, którzy odpowiadają za uniknięcie problemów z deficytem mocy do produkcji energii elektrycznej. Bez Macieja Bando cała odpowiedzialność w jeszcze większym stopniu niż dotychczas może spoczywać na barkach prezesa PSE.