Atom ma przyszłość jako stabilizator dla OZE

Atom może być rozwiązaniem odpowiadającym na wyzwania transformacji. Konieczność rezygnacji z paliw kopalnych rodzi pytanie o przyszłe źródła energii. Oczywiście korzystny jest rozwój OZE, które dostarczają czystą energię. Są one jednak zależne od pogody - prąd powstaje wtedy, gdy wieje wiatr czy świeci słońce. Tymczasem dostawy energii muszą być stałe i niezakłócone.

Paliwem przejściowym może być gaz ziemny, ale ostatecznie i on znajdzie się na cenzurowanym. Kraje pokładają nadzieję w wodorze, jednak technologie wodorowe są w fazie rozwoju. W tej sytuacji wiele państw coraz przychylniej patrzy na atom.

Jak podaje World Nuclear Association, w 2023 roku energetyka jądrowa odpowiadała za 9 proc. światowej produkcji energii elektrycznej. Średni współczynnik wydajności reaktorów jądrowych wynosił 81,5 proc. Według WNA, dzięki atomowi udało się tylko w zeszłym roku uniknąć 2,1 mld ton emisji dwutlenku węgla.

Pytania o odpady energetyki jądrowej

W przypadku elektrowni atomowych pojawiają się jednak również niewygodne pytania o koszty czy bezpieczeństwo funkcjonowania takich jednostek. Wątpliwości budzi też kwestia zagospodarowania odpadów. Co dzieje się ze zużytym paliwem? Otóż najpierw trafia ono do basenu przy samym reaktorze. Musi być przechowywane w miejscu, które zapewni ochronę przed promieniowaniem, a że paliwo cały czas generuje ciepło, wymaga jednocześnie chłodzenia.

Woda pełni dwojaką funkcję – odbiera ciepło i osłania przed promieniowaniem. Tu powinno pozostać przez kilka lat. Następnie może zostać przeniesione do basenów centralnych na terenie samej elektrowni lub do przechowalnika zewnętrznego, który obsługuje czasem kilka elektrowni. Również tam paliwo pozostaje zanurzone w wodzie, ten etap trwa od kilku do kilkunastu lat. Po tym czasie można je przenieść do pojemników do suchego składowania – na terenie elektrowni lub do składu centralnego. Paliwo nie zajmuje dużo miejsca, jak wyjaśniają eksperci, wystarczy budynek wielkości hali sportowej.