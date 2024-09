Siemens zerwał kontrakt z Rosatomem. Turecka atomówka zagrożona

Według tureckiego ministra Rosatom zawarł już umowy z chińskimi firmami na produkcję potrzebnych części. Urzędnik nie podał nazw tych chińskich firm, które miałyby je wyprodukować, ani terminów realizacji. Rosjanie także nabrali wody w usta.

Elektrownia turecka czy rosyjska?

Kontrakt na budowę Akkuyu Rosja i Turcja podpisały w 2010 r. i był to kontrakt wyjątkowy, który wzbudził poważne obawy w Brukseli i samej Turcji. Zgodnie z umową Rosjanie mieli postawić obiekt według nowego modelu biznesowego zwanego BOO („build-own-operate”, czyli buduj–posiadaj–zarządzaj), czyli pod klucz, i go sfinansować.

W zamian przez 25 lat będą właścicielami, tak by zwracać sobie zainwestowane 22 mld dol. w postaci zysków ze sprzedaży prądu. Zgodnie z umową nie mniej niż 51 proc. akcji elektrowni będzie należało do firm z Rosji, a 49 proc. może zostać sprzedane inwestorom zewnętrznym. Akkuyu będzie zaspokajać 10 proc. zapotrzebowania Turcji na prąd. Władze tureckie podkreślają, że będzie to czysta, nieszkodząca środowisku produkcja. Pozwoli zrezygnować z importu m.in. części gazu z Rosji.

Taka konstrukcja umowy od początku budziła w Turcji wiele sprzeciwów. Eksperci zwracali uwagę, że może to oznaczać utratę kontroli nad cenami energii oraz nad jej produkcją. Turecka opozycja podnosiła, że w umowie została zapisana cena prądu z elektrowni: 12,35 centa za kWh. Biorąc pod uwagę, że chodzi o ćwierć wieku, jest to cena zawyżona.

Inwestycja zawisła na włosku po zestrzeleniu przez Turków jesienią 2016 roku rosyjskiego myśliwca na pograniczu z Syrią. Projekt został zawieszony, ale dosyć szybko relacje Recepa Tayyipa Erdogana z Władimirem Putinem ponownie się ociepliły i w 2018 roku budowa się rozpoczęła. Już w 2017 roku Bruksela apelowała do Ankary o rezygnację z tego projektu. Rok później Parlament Europejski zwrócił się do władz tureckich, by przeprowadziły konsultacje z rządami sąsiednich państw unijnych – Grecji i Cypru – w związku z „dalszymi działaniami w ramach projektu Akkuyu”. Apele te pozostały bez reakcji.

W planach Ankary jest budowa trzech elektrowni jądrowych. O ile Akkuyu stanie nad Morzem Śródziemnym, to dwie następne miałyby być zlokalizowane nad Morzem Czarnym. Jedna naprzeciwko Półwyspu Krymskiego.