MAEA potwierdziła, że ​​inspektorzy nie znaleźli gruzu, popiołu lub sadzy u podstawy wieży chłodniczej. Nie miało to również wpływu na bezpieczeństwo nuklearne elektrowni, ponieważ wieże chłodnicze nie są obecnie eksploatowane.

„Chłodnie kominowe nie są wymagane jako część mechanizmu chłodzenia reaktorów, gdy te reaktory są w stanie zimnego wyłączenia. W obszarze chłodni kominowych, który znajduje się około 1,5 kilometra od reaktorów zaporoskiej elektrowni, nie ma żadnego materiału radioaktywnego. Zespół przeprowadził monitoring promieniowania w obszarze chłodni kominowych i reaktorów, i potwierdził brak oznak podwyższonego poziomu promieniowania” - czytamy w komunikacie na stronie agencji.

Pożar w elektrowni jądrowej Zaporoże

11 sierpnia nad elektrownią jądrową w Zaporożu zauważono gęsty dym. Szef regionalnej administracji wojskowej Nikopola Jewgienij Jewtuszenko stwierdził, że rosyjscy okupanci podpalili dużą liczbę opon samochodowych w chłodni kominowej elektrowni jądrowej w Zaporożu. Szef rosyjskiej okupacyjnej administracji Jewgienij Balicki oskarżył Ukrainę o pożar na terenie elektrowni jądrowej. Według niego ukraińska armia rzekomo zaatakowała Energodar dronami, w wyniku czego doszło do pożaru systemów chłodzenia elektrowni jądrowej na tym terenie. Rosyjski analityk wojskowy Jan Matwiejew stwierdził, że pożar wzniecony w jednej z chłodni kominowych Elektrowni Jądrowej Zaporoże to raczej „głupia prowokacja” samych Rosjan, gdyż w tym obiekcie nie ma co płonąć - całość jest zraszana wodą i nawet w stanie wyłączenia przesiąknięta wilgocią. Trzeba się specjalnie postarać, by wywołać pożar we wnętrzu komina.