Polskie spółki nie ujawniają także efektu wstępnych prac badawczych, czy w Koninie można postawić taki obiekt jak elektrowni jądrowa. – Jesteśmy na bardzo wstępnym etapie analizy projektu. Jego struktura i sposób organizacji zostały zdeterminowane przez poprzedni rząd – przypomina biuro prasowe PGE. Firma również nie potwierdza ani nie zaprzecza, że projekt atomowy jest zamrożony.

– Realizacja tak kluczowego projektu infrastruktury energetycznej musi być wpisana w całościową strategię dotyczącą rozwoju i docelowego modelu segmentu energetyki jądrowej w naszym kraju. Tak ważnych i krytycznych dla krajowego bezpieczeństwa energetycznego inwestycji nie można realizować z pominięciem całościowej strategii w tym zakresie – wskazuje PGE, pośrednio odsyłając do, odpowiedzialnego za przygotowanie strategii energetycznej rządu, Ministerstwa Klimatu i Środowiska – z sugestią, że prac nie można dalej realizować bez rządowych decyzji i gwarancji, których nie ma. A jak przyznaje koreański dostawca technologii, KHNP, aby skutecznie realizować projekt jądrowy Konin-Pątnów, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego finansowania od instytucji finansowych. – W tym celu niezbędne będzie uzyskanie gwarancji spłaty zadłużenia od polskiego rządu – przyznaje KHNP.

Rządowe dokumenty później

Zapytaliśmy resort klimatu o rolę projektu jądrowego w strategii energetycznej – jednak konkretnej odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Resort zapewnia, że atom jako technologia będzie uwzględniony w pracach rządu, ale już co do projektu w Koninie kieruje nas do Ministerstwa Przemysłu (odpowiedzi nie otrzymaliśmy) i do inwestorów. Za to na antenie Radia Zet szefowa resortu Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że Konin nigdy nie był przedmiotem prac rządu. – Konin nie był ujęty w planie budowy polskiej energetyki jądrowej. To prywatna inwestycja przy udziale spółki Skarbu Państwa i do inwestorów należą decyzje. To nie jest decyzja państwa, że wycofuje się z jakiejś działalności, tylko spółek, które miały decyzję realizować – mówiła w niedawnym radiowym wywiadzie. Tym bardziej zatem czekamy na odpowiedź z resortu, bo stanowisko z radiowego wywiadu nie współgra ze stanowiskiem PGE, a nawet pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Macieja Bando. W marcowej rozmowie z „Rzeczpospolitą” mówił on, że w strukturach PSE działa specjalny ośrodek analityczny, którego zadaniem jest uzbroić Ministerstwa Aktywów Państwowych, Przemysłu, Klimatu i Środowiska w wiedzę, ile mocy do produkcji energii będziemy potrzebować w kolejnych latach i w jakich technologiach.

Efekt miałby się znaleźć w dokumentach rządowych. Ale i tu znów mamy do czynienia z opóźnieniami. Pierwszy z tych dokumentów, na który czeka Bruksela, Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu (drugi, ambitniejszy scenariusz prac) miał być przedmiotem konsultacji społecznych przed wakacjami, a nadal nie ujrzał światła dziennego. – Konsultacje społeczne dotyczące zaktualizowanej wersji KPEiK zostaną ogłoszone po zakończeniu prac nad dokumentem. Przewiduje się, że proces ten rozpocznie się w najbliższych miesiącach – informuje resort, przyznając, że opóźnienie w przekazaniu KPEiK może wpływać na harmonogram tworzenia aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040). Ten dokument miał być przyjęty przez rząd na początku przyszłego roku. Zwłoka w pracach nad KPEiK wróży więc opóźnienie i w przypadku PEP 2040. – Opóźnienie KPEiK może przyczynić się do bardziej kompleksowego i realistycznego kształtu polityki energetycznej, co w dłuższej perspektywie może przynieść ogromne korzyści. Staramy się, aby oba dokumenty były gotowe w możliwie najkrótszym terminie – zapewnia resort.