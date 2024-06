„Nigdy nikomu nie przyszło do głowy, że można zająć elektrownię jądrową i umieścić tam swoje oddziały wojskowe i broń. Nawet ISIS lub inni terroryści nie pomyśleli o tym wcześniej. Dlatego też nie ma żadnych dokumentów regulujących funkcjonowanie elektrowni jądrowej i mechanizm, to, w jaki sposób powinno nastąpić wyzwolenie takiego obiektu i przywrócenie jej do trybu pracy”.

Czytaj więcej Atom W Zaporożu „bardzo bliska katastrofy nuklearnej”. MAEA ostrzega świat Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi poinformował, że elektrownia jądrowa w Zaporożu jest niebezpiecznie bliska wypadku nuklearnego. Według niego nie da się ustalić, kto stoi za niedawnymi atakami dronów.

Nie tylko odbicie obiektu z rąk Rosjan stanowi dziś problem. Nie wiadomo, czy po odzyskaniu kontroli w Zaporożu, ekonomicznie uzasadnione byłoby jej uruchomienie, czy też nigdy więcej nie zostanie uruchomiona.

„Nikt na to teraz nie odpowie. To wymaga bardzo poważnej oceny, analizy z udziałem specjalistów. Powinna to zrobić międzynarodowa komisja. To praca długoterminowa. Potrzebny jest co najmniej rok na ocenę sytuacji i podjęcie decyzji. Do tego może tam dojść do uszkodzenia infrastruktury krytycznej. I nie jest niemożliwe, że rosyjscy okupanci – wycofując się z siłowni w Zaporożu – mogą wysadzić część jej obiektów” – ostrzega ekspert.