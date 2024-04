Eksplozje w Zaporożu: MAEA potwierdza trafienia w elektrownię atomową

– MAEA i ISAMZ (misja wsparcia i pomocy agencji w Zaporożu) potwierdziły, że doszło do co najmniej trzech bezpośrednich trafień w główną konstrukcję zbiornika zabezpieczającego reaktor w Zaporożu. To niedopuszczalna i bardzo niebezpieczna sytuacja – poinformował Mario Grossi, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Według niego, stało się to po raz pierwszy od listopada 2022 roku.

Apel MAEA w sprawie bezpieczeństwa elektrowni atomowej

Grossi zauważył, że nikt nie odniesie korzyści militarnych ani politycznych z ataków na obiekty nuklearne. „Zdecydowanie namawiam decydentów wojskowych, aby powstrzymali się od wszelkich działań naruszających podstawowe zasady ochrony obiektów jądrowych” – dodał dyrektor generalny MAEA.

MAEA podała, że ​​jest jedna ofiara ataku i uszkodzenia w bloku 6 reaktora. Na razie nie ma bezpośredniego zagrożenia, jednak takie incydenty mogą spowodować naruszenie integralności systemu obudowy bezpieczeństwa reaktora.

Pozorowany atak na elektrownię atomową w Zaporożu?

Przypomnijmy, że 7 kwietnia MAEA podała, że ​​na terenie okupowanej elektrowni jądrowej w Zaporożu nastąpiła detonacja drona. Rosyjscy okupanci natychmiast oskarżyli Ukrainę o atak. Ukraiński Główny Zarząd Wywiadu twierdzi, że Ukraina nie jest w to zamieszana – może to być symulowany atak samych Rosjan. Takie ataki na samych siebie, to często stosowana taktyka rosyjskich okupantów, która ma pokazać światu, że to broniąca się przed agresją rosyjską Ukraina jest prawdziwym zagrożeniem.